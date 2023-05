Des visages familiers se retrouveront samedi au stade Saputo

Le CF Montréal doit normalement accueillir samedi deux anciens membres de son organisation lors de la visite de l’Inter Miami : le défenseur Kamal Miller et un montant d’allocation de 1,3 million de dollars .

On ne sait toujours pas si les deux feront le voyage vers le Québec, particulièrement dans le cas de la valise remplie de billets verts, mais dans le camp montréalais, on sait en tout cas que cet échange a donné un nouveau souffle à cette saison qui semblait moribonde. Avant le 12 mai, le Bleu-blanc-noir a perdu cinq de ses six rencontres. Depuis, il a gagné 7 de ses 10 matchs, toutes compétitions confondues.

Les deux nouveaux venus, Ariel Lassiter et Bryce Duke, ont enchaîné les matchs. Le premier offre une panoplie d’options à l’entraîneur-chef Hernán Losada sur le flanc gauche, où il propose un profil décidément porté vers l’avant. Il vient d’ailleurs de marquer son premier but avec Montréal, mercredi, contre le Forge FC.

C’est cependant le second qu’on attendait davantage. En l’absence de Matko Miljevic, blessé, le plan de succession au poste de meneur de jeu s’était obscurci, et Duke répondait aux exigences : un talent nord-américain, jeune, créatif, avec une grande marge de progression.

Personnellement, l’échange m’a servi, a souligné Duke, jeudi. Les deux équipes ont gagné des matchs. Ça fonctionne pour tout le monde.

Duke a amorcé son séjour à Montréal sur les chapeaux de roue. Il s’est aussitôt inséré dans la formation de Losada et a semblé s’y plaire davantage au fil des rencontres, jusqu’à marquer son premier but à son quatrième match, à Kansas City, et sa première passe décisive à son cinquième, contre Orlando.

Puis, Duke a été retiré de la formation de manière préventive avant le deuxième Classique canadien contre Toronto, le 13 mai. Depuis, on le sent plus prudent, plus hésitant. Un intervenant du monde du soccer croisé à la mi-temps de mercredi, au stade Saputo, rageait de voir Duke ne pas profiter de certains espaces laissés vacants dans le bloc défensif des visiteurs de la Première ligue canadienne.

Il y a encore du travail à faire, a reconnu Losada au lendemain du match. C’est un peu à cause de différentes situations. Bryce peut donner encore plus que ce qu’il a donné. En général, je pense que toute l’équipe manque d’efficacité, de réussite dans la dernière passe, de finition. Ce sera très difficile si nous avons besoin de cinq, six, sept, huit occasions pour marquer un ou deux buts, surtout en MLS.

Je n’ai qu’un but et une passe décisive, a ajouté Duke. Je dois être plus productif en ce qui a trait aux buts. C’est ma position, c’est pour ça que je suis ici. C’est bon d’avoir la confiance d’un entraîneur qui croit en toi. Ça va finir par cliquer.

Duke se sent certainement apte à changer le cours d’un match contre son ancienne équipe, dont il connaît encore les tendances. Le groupe de Phil Neville a gagné cinq de ses neuf matchs, toutes compétitions confondues, depuis l’échange. Miami et Montréal sont respectivement 12e et 13e dans l’Est.

Losada s’attend à un match ouvert, qui plairait probablement davantage à Duke que celui contre les Red Bulls, dont il garde un mauvais souvenir en raison de la pression haute de l’adversaire et, bien entendu, de la défaite de 2-1.

Avec un ancien de la maison comme dernier rempart devant le gardien des visiteurs ce samedi, l’occasion est belle.

Kamal est de retour, ça fera plaisir de le voir, a affirmé le défenseur Rudy Camacho. On a passé de bons moments ensemble. C’est cool de le voir samedi, en espérant qu’il fasse un mauvais match.

Le sourire espiègle de Camacho voulait tout dire ensuite : un bel accueil pour les anciens, oui, mais pas tant que ça, tout de même.