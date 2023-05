Absence de longue durée pour Romell Quioto

Blessé lors d’un entraînement la semaine dernière, Quioto a raté les deux défaites des Montréalais à Cincinnati et au New Jersey. Un examen réalisé mardi n’a révélé que de mauvaises nouvelles pour Losada, qui négocie toujours ce calendrier chargé avec, samedi, une visite de l’Inter Miami au stade Saputo.

Ce sera pour longtemps, a assuré l’entraîneur. Je ne vais pas donner d’échéancier spécifique, mais c’est sûr et certain que ça va durer plus longtemps que la durée de sa dernière blessure.

L’attaquant de 31 ans a raté quatre matchs, toutes compétitions confondues, du début avril au début mai. Il n’a joué que 7 des 13 rencontres de Montréal en MLS cette saison, ce qui ne l’empêche pas d’être son meilleur buteur avec 3 réalisations.

Suivent l’attaquant Chinonso Offor et le milieu de terrain Mathieu Choinière, avec deux buts chacun. Un bilan compliqué pour l’attaque des Montréalais, qui se réjouiront tout de même d’avoir vu le Québécois Jules-Anthony Vilsaint finalement faire ses débuts en fin de match contre Forge, mercredi soir.

Lassi Lappalainen, Sunusi Ibrahim et Ariel Lassiter sont d’autres options que pourra envisager Losada devant. L’entraîneur souhaite surtout voir les joueurs derrière les attaquants contribuer à l’effort de guerre, ce qui n’est pas sans rappeler l’époque pas si lointaine où l’on se demandait si Djordje Mihailovic allait finir par tirer au but.

Être un numéro 10, ce n’est pas seulement de jouer les passes entre les lignes, à côté ou derrière; c’est un joueur que je veux voir être décisif, a expliqué Losada, qui jouait lui-même à ce poste jadis. Pour moi, ils ont la liberté de prendre des risques, et c’est ce qu’on va améliorer. C’est bien, parce qu’on a beaucoup de talent et beaucoup de joueurs pour jouer à cette position, mais il faut aussi finir nos actions.

Le message est donc lancé aux Bryce Duke, Sean Rea, Matko Miljevic et autres Ahmed Hamdi de ce monde, qui doivent compenser la perte d’un attaquant qui a réellement pris son rythme de croisière à Montréal. Quioto a désormais joué essentiellement le même nombre de matchs de MLS à Montréal (75) qu’à Houston (72). Son bilan est deux fois meilleur au Québec (34 buts contre 15).