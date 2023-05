Un autre top 5 pour le Canadien Derek Gee au Giro

Les journées passent et se ressemblent pour Derek Gee au Tour d’Italie. Encore une fois jeudi, le cycliste canadien a fait partie de l’échappée du jour lors de la 18e étape entre Oderzo et Val di Zoldo.

Décroché dans l’ascension de l’ultime et quatrième col du jour, à un peu plus de six kilomètres du sommet, le représentant d’Israël-Premier Tech a franchi la ligne d’arrivée de cette étape de montage au 4e rang pour ainsi décrocher un cinquième top 5 dans cette édition du Giro.

C’est son compagnon d’échappée Filippo Zana, champion d’Italie, qui a sprinté vers la victoire en devançant de justesse le Français Thibaut Pinot, déjà deuxième vendredi à Crans Montana et qui prendra sa retraite au terme de la saison, sur la ligne. Le duo a précédé Gee de 50 secondes.

Les trois hommes faisaient partie d'une longue échappée de sept coureurs qui ont réussi à conserver environ deux minutes d'avance sur les principaux favoris.

J'étais juste content d'être là [dans l'échappée]. Mes jambes brûlent depuis quelques jours. Mais on a attaqué fort et Marco [Frigo, son coéquipier] avait de bonnes jambes. Dès la première ascension, les gars attaquaient. Je crois que nous avons bien couru, on a fait tout ce qu'on pouvait , a raconté l'Ottavien, 2e à trois reprises (8e, 10e et 14e étapes) à son premier grand tour.

Questionné à la fin de l'épreuve sur ce qui le motive à attaquer autant sur le plat qu'en montagne, Gee a simplement retourné la question : Ce n'est pas ça le vélo?

Le Britannique Geraint Thomas, qui fêtait ses 37 ans jeudi, a conservé son maillot rose de meneur. Seul capable de suivre l’attaque de Primoz Roglic, l’un de ses principaux rivaux pour la victoire à Rome dimanche, à un peu plus de 5 km de l’arrivée, Thomas a conclu dans sa roue, en 8e place.

Primoz Roglic et Geraint Thomas lors de la 18e étape. Photo : Getty Images / LUCA BETTINI

En revanche, le Portugais Joao Almeida n’a pu s’accrocher et il a cédé 21 secondes aux deux protagonistes. Résultat, il n’est plus le dauphin de Thomas, rôle maintenant occupé par Roglic qui concède 29 secondes au meneur contre 39 pour Almeida.

C'est une bonne journée. Je suis resté avec Primoz et on a réussi à prendre un peu de temps sur Joao. Mais il faut rester prudent. Roglic a connu un mauvais jour l'autre jour et, aujourd'hui, c'était au tour d'Almeida , a commenté Thomas.

Gee, lui, a gagné six places au classement général et il pointe désormais au 24e échelon, avec 38 min 11 s de retard sur le maillot rose. Il est toujours 2e du classement par points et est remonté au 5e rang de celui de la montagne.

Derek Gee après la 18e étape du Giro. Photo : Israël-Premier Tech

Avec l'étape reine vendredi et un contre-la-montre samedi, Gee sait pertinemment qu'il devra attendre son prochain grand tour avant d'aspirer à la victoire.

Je crois que c'était ma dernière chance aujourd'hui parce que demain, je vais vouloir juste survivre et me rendre à Rome. Mais je suis très content , a dit celui qui avait aussi fini 4e lors de la 13e étape.

Le Giro pourrait se jouer vendredi vers Tre Cime di Lavaredo, le toit de cette 106e édition, où on attend une grande bagarre entre favoris.

C'est l'étape la plus dure sur le papier avec ses cinq ascensions, toutes redoutables. Le peloton devra notamment se cogner le terrible Passo Giau (9,9 km à 9,3 %) où Egan Bernal avait cimenté son succès dans le Giro en 2021, avant d'entamer la montée finale vers Tre Cime di Lavaredo, à 2304 m, avec une pente de 7,2 km à 7,6 %.