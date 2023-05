Les Alouettes veulent dénicher de nouvelles perles face au Rouge et Noir

C'est en ces termes qu'il a décrit ce que l'équipe d'entraîneurs et le directeur général Danny Maciocia chercheront à voir parmi les joueurs qui seront en uniforme pour ce premier de deux matchs préparatoires.

On leur a demandé d'être sharp, de donner un maximum d'effort, de savoir ce qu'ils ont à faire et d'être prêts, car les matchs préparatoires sont chaotiques. Les changements se font de tous côtés en défense et en attaque , a déclaré l'entraîneur-chef adjoint et coordonnateur des unités spéciales des Oiseaux.

Parfois, un joueur va être en défense et, sur le jeu suivant, dans les unités spéciales. Ils vont être fatigués. Qui est prêt physiquement? Qui est prêt mentalement? On veut trouver ces nouvelles perles.

Ces jeunes joueurs auront toutes les chances du monde de se faire une place dans la formation, puisque l'entraîneur-chef Jason Maas compte donner congé à la plupart des vétérans pour cette rencontre à la Place.

On veut voir un bon niveau de compétition, leur capacité à saisir l'occasion et leur force mentale, car ce n'est jamais facile en matchs préparatoires , a-t-il noté après l'entraînement de mercredi, au stade des Diablos du Cégep de Trois-Rivières.

Ils doivent assimiler plusieurs concepts et ce n'est pas facile. Mais je veux voir des joueurs qui n'abandonnent jamais. Évidemment, on veut qu'ils appliquent ce qu'on leur a enseigné pendant le camp.

Plusieurs receveurs tenteront d'obtenir un poste dans l'attaque des Alouettes. Avec les blessures à Reggie White fils (au moins six matchs de saison), à Greg Ellingson et à Tyson Philpot, plusieurs nouveaux visages fouleront le terrain.

L'attaque sera d'ailleurs menée par Caleb Evans en début de match, puisqu'il a déjà été établi que Cody Fajardo, le quart partant, ne sera pas en uniforme. Evans sera suivi par Davis Alexander et par Mike Glass III.

Qu'Evans amorce la rencontre ne fait pas automatiquement de lui le quart no 2 du club, mais Maas lui a tout de même accordé une certaine longueur d'avance.

Ils vont tous jouer et tous avoir l'occasion de gagner ce poste. Caleb est celui qui se présente avec le plus d'expérience. S'il fait le boulot, je pense qu'il devrait se qualifier, a dit l'entraîneur. Il a fait de l'excellent travail au camp, mais tous trois doivent livrer bataille.

Ils le savent, ils connaissent les conditions. Ça prend deux bonnes performances de ces gars dans les deux matchs préparatoires. Ils sont très au courant de cela.

Tous ces plans pourraient changer. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toutefois avec ces nouveaux venus que Maas entend jouer la rencontre.

On tente d'y aller avec le plan établi, mais les blessures ou encore les performances peuvent dicter ce qu'on fait. On a une idée des joueurs qui seront utilisés et de leur temps d'utilisation, mais il faut savoir s'adapter.

Le botté d'envoi est prévu à 19 h 30.