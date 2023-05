Un début de tournoi corsé pour les Canadiens à Roland-Garros

Auger-Aliassime, tête de série numéro 10, aura déjà fort à faire au premier tour, où il affrontera Fabio Fognini. L’Italien n’est plus le joueur du top 10 qu’il a été, mais c’est à Roland-Garros qu’il a réussi son meilleur résultat dans un tournoi majeur, quand il a atteint les quarts de finale en 2011.

Shapovalov (no 26), pour sa part, amorcera son tournoi contre l’Américain Brandon Nakashima, 52e au classement mondial. Il trouve aussi sur son chemin le no 1 mondial Carlos Alcaraz, qu’il pourrait croiser dès le troisième tour.

Alcaraz est d’ailleurs dans la même moitié de tableau que le Serbe Novak Djokovic (no 3), en quête à Roland-Garros d’un 23e titre majeur. Ils ne pourront pas s’affronter avant les demi-finales. L’autre demi-finale pourrait opposer le Russe Daniil Medvedev (no 2) et le finaliste de l’an dernier, le Norvégien Casper Ruud (no 4).

Alcaraz pourrait retrouver Auger-Aliassime en quarts de finale, mais le Québécois devra au préalable en découdre possiblement avec le Grec Stefanos Tsitsipas (no 5).

Les autres quarts de finale opposeraient logiquement Djokovic au Russe Andrey Rublev (no 7), le Danois Holger Rune, finaliste au Masters de Rome dimanche dernier, à Ruud et Medvedev à l'Italien Jannik Sinner (no 8).

Le tenant du titre et 14 fois vainqueur Rafael Nadal a déclaré forfait avant le début du tournoi, insuffisamment remis d’une blessure musculaire à la hanche contractée au deuxième tour des Internationaux d’Australie en janvier.

Dans le tableau féminin, une grosse commande attend Bianca Andreescu, 41e au classement de la WTA, au premier tour. L'Ontarienne aura pour adversaire la Bélarusse Victoria Azarenka (no 18), demi-finaliste sur la terre battue parisienne en 2013. La Canadienne n’a jamais franchi le deuxième tour à Roland-Garros.

La 36e mondiale Leylah Annie Fernandez sera confrontée à la Polonaise Magda Linette (no 21) pour amorcer son tournoi. Elle pourrait affronter au 3e tour la Suisse Belinda Bencic, qu’elle avait vaincue à ce stade de la compétition l’an dernier.

Enfin, Rebecca Marino, 79e au monde, se mesurera à la Russe Diana Shnaider, 107e.

La no 1 mondiale et tenante du titre, la Polonaise Iga Swiatek, et la Kazakhe Elena Rybakina, titrée à Rome, figurent dans la même moitié de tableau et ne pourront pas se croiser avant les demi-finales. D'ailleurs, à Rome, Swiatek, touchée à une cuisse, avait dû abandonner lors de son quart de finale contre... Rybakina. L’autre demi-finale parisienne théorique opposerait la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) à l’Américaine Jessica Pegula (3e).