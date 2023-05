Hamelin, Benfeito, Filion et Anderson au Panthéon des sports du Québec

Le patineur de vitesse Charles Hamelin, les plongeuses Meaghan Benfeito et Roseline Filion ainsi que le planchiste Jasey-Jay Anderson sont parmi les huit personnalités qui seront intronisées au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec, en novembre prochain.

La skieuse acrobatique Marie-Claude Asselin, le hockeyeur Vincent Damphousse, l'animateur et chroniqueur Jean-Paul Chartrand père et Monique Lefebvre, fondatrice du Défi sportif AlterGo, seront aussi admis, ces deux derniers à titre de bâtisseurs.

Hamelin, le patineur canadien sur courte piste le plus titré de l’histoire, a notamment remporté six médailles olympiques, dont quatre d’or. Cette récolte s'ajoute à ses 41 médailles aux Championnats du monde, dont 14 d’or, et à ses 142 podiums sur le circuit de la Coupe du monde.

Membre de l'élite mondiale pendant plus d'une décennie, le duo Benfeito-Filion a obtenu deux médailles de bronze au 10 m synchronisé aux Jeux olympiques, en plus de nombreuses autres sur la scène internationale, notamment aux mondiaux.

De son côté, Anderson est quadruple médaillé d’or aux Championnats du monde et gagnant de six globes de cristal. Il a reçu la médaille d’or du slalom géant en parallèle aux Jeux de Vancouver, en 2010, puis est devenu, en 2018 à Pyeongchang, le premier athlète canadien à participer à six JO d’hiver.

Marie-Claude Asselin a été une pionnière du ski acrobatique. Triple championne des sauts en Coupe du monde au début des années 1980, elle a remporté 35 victoires sur le circuit.

Quant à Vincent Damphousse, il a joué pendant 18 saisons dans la LNH , où il a marqué 432 buts et totalisé 1205 points en saison. Il a ajouté 104 points, dont 41 buts, dans les séries éliminatoires. Il a notamment remporté la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal en 1993.

Les intronisés de la cohorte 2023 démontrent encore une fois la grande richesse de notre patrimoine sportif , a déclaré Jacques Baril, président du Panthéon des sports du Québec, dans un communiqué.

Ces huit personnalités ont contribué à notre histoire sportive par leurs exploits et leur engagement. C’est avec grande fierté que nous allons les accueillir parmi les immortels de notre Temple de la renommée. Nous avons un devoir de mémoire d’immortaliser leurs exploits et leurs réalisations afin que vive notre histoire sportive.

Un hommage spécial sera aussi rendu à un événement important dans le paysage sportif de la province, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.