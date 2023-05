Un circuit d’Édouard Julien dans la victoire des Twins du Minnesota

Joe Ryan a concédé six coups sûrs, en a retiré quatre sur des prises et a accordé un point en cinq manches, son plus bas total de la saison, et a remporté son septième match en huit départs.

Julien a réussi une présence sur trois, lui qui était le meneur au bâton pour la première fois depuis le 16 avril.

Je vais m'en souvenir pour le restant de mes jours , a dit Julien.

Willi Castro, qui a volé le marbre, a réussi deux présences sur trois et a cogné un double. C'était la première qu'un frappeur des Twins volait le marbre depuis Clete Thomas en 2013.

Chez les Giants, Austin Slater pourrait revenir au jeu au cours des prochains jours. L'équipe examine la possibilité d'une remise en forme pour l'athlète de 30 ans, qui n'a disputé que six matchs cette saison.

Joey Gallo des Twins ratera au moins quelques jours après s'être blessé aux ischio-jambiers.