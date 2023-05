Pas de commentaire sur l’ imbroglio entre Canada Soccer et ses équipes nationales , ni sur l’ entente avec Canadian Soccer Business ou l’ élection de Charmaine Crooks à la tête du soccer canadien . Le président de la CONCACAF Victor Montagliani s’est présenté à C2 Montréal en mode séduction, mercredi, à un peu plus de trois ans de la Coupe du monde masculine dont une partie des matchs seront présentés au Canada.

Dans une entrevue relativement formatée d’environ 45 minutes, sans période de questions ni entrevue individuelle par la suite, Montagliani s’est exclusivement concentré sur les enjeux liés au tournoi de 2026, qui devrait s’amorcer selon lui vers le 1er juin . Et l’ancien président de Canada Soccer voit grand pour l’équipe de son pays, battue dans ses trois matchs de la Coupe du monde de 2022, au Qatar.

Tout repose, à son avis, dans la capacité des Rouges à gérer la pression immense qui les attend lors d’une Coupe du monde à domicile — une pression qu’il a alimentée mercredi, dirait un cynique.

Ils pensent savoir à quoi s’attendre, mais on croit être prêt jusqu’à ce qu’on reçoive une claque en pleine figure, et c’est ce qui attend nos gars — au sens figuré, bien sûr, a soutenu Montagliani. Même si beaucoup de nos gars jouent au plus haut niveau, [le Mondial] est tout à fait différent, et c’est beaucoup de pression. Notre équipe féminine l’a vécu en 2015. Nous avions un objectif, et elles ne l’ont pas atteint [après une défaite en quarts], et c’était en grande partie à cause de la pression.

« Je crois que nous allons gagner quatre matchs. Ça nous mène en huitièmes, et ensuite, on joue avec l’argent de la banque. » — Une citation de Victor Montagliani, président, CONCACAF

La pression se fera également sentir à Toronto et Vancouver, les deux villes canadiennes qui accueilleront des rencontres en 2026. Questionné sur leur préparation, Montagliani a indiqué qu’elles avaient encore beaucoup de travail à faire, mais qu’il s’attend à ce qu’elles soient à la hauteur du défi.

Montréal a choisi de se retirer du projet, mais la ville a toujours appuyé le football , a assuré Montagliani, en lançant des fleurs à la famille Saputo au passage. Il croit d’ailleurs que les supporteurs montréalais seront au rendez-vous.

Les partisans de cette ville n’iront pas qu’à Toronto, a prédit Montagliani. Ils peuvent aller à New York ou encore à Boston. C’est une ville multiculturelle, alors on verra des partisans de l’Italie — si elle se qualifie, du moins —, de la France et du Canada, entre autres.

Pas d’inquiétudes non plus sur le plan de la vente des billets en prévision de ce premier monstrueux tournoi à 48 équipes et 104 matchs. La FIFA, a affirmé Montagliani, ne fait tout simplement pas de marketing autour de la vente des billets, hormis l’annonce des dates de mise en vente. L’organisation s’attend à ce que la demande éclipse l’offre malgré le nombre de places à vendre et les déplacements parfois considérables qui attendent les supporteurs.

Montagliani s’appuie notamment sur les données du récent tournoi masculin au Qatar, mais aussi sur l’affluence au Mondial féminin de 2015 organisé au Canada, où 1,3 million de personnes ont assisté aux 52 rencontres selon les chiffres officiels, un record pour un tournoi féminin.

Montagliani ne s’est pas exprimé sur la situation délicate de l’équipe féminine canadienne, qui demeure sans contrat de travail — comme la sélection masculine — à moins de deux mois de la Coupe du monde qui s’amorce le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les athlètes, par ailleurs, réclament du changement depuis des mois au sein de Canada Soccer, qu’il soit question de financement ou de gouvernance. Leurs initiatives ont notamment mené à la démission du président Nick Bontis en février.

Président de l’organisation de 2012 à 2017, Montagliani aurait fait campagne en coulisses pour que Charmaine Crooks succède à Nick Bontis, selon les informations du Toronto Star. Crooks a déclaré au Comité permanent du patrimoine canadien le 11 mai qu’elle ne croit pas que ç’a été le cas .

Montagliani a plutôt vanté les récents résultats des deux équipes qui, d’après lui, assoient la réputation du Canada comme pays de soccer.

Quand on parle de pertinence — et on le voit avec les bons résultats de notre équipe féminine et, enfin, de notre équipe masculine —, quand je voyage à travers le monde, personne ne me demande des nouvelles du Canadien ou des Leafs, a-t-il indiqué. Je suis désolé, mais c’est ça. On me demande comment va notre équipe de soccer. C’est la seule question qu’on m’adresse.

Et c’est déjà une de plus que ce que l’assemblée de mercredi a pu lui poser.