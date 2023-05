Auger-Aliassime retrouve ses repères sur la terre de Lyon

Le Québécois a cédé son premier service au modeste 240e joueur mondial mais il lui a rendu la politesse dès le jeu suivant. Il n’a ensuite jamais regardé dans le rétroviseur face à un rival erratique.

La 10e raquette de l’ATP a enlevé la manche initiale 7-5 avant de s’adjuger la seconde au compte de 6-2. Son taux de réussite de 73 % sur sa première balle de service l’aura rassuré momentanément.

Cette effort de 83 minutes lui fait faire un pas dans la bonne direction sur terre battue, à quelques jours de Roland-Garros.

C’est pour ça que je suis venu, a admis Auger-Aliassime. J’ai eu deux défaites difficiles à Madrid et Rome, mais c’est derrière moi. Je me suis bien entraîné alors j’espère pouvoir connaître un bon tournoi ici et bien terminer la saison sur terre battue à Roland-Garros.

En quarts de finale, FAA se mesurera au Français de 18 ans Arthur Fils, 112e au classement mondial.

C’est excitant d’affronter un nouveau joueur donc j’ai hâte de voir ce qu’il peut faire, a dit le Canadien. Je l’ai vu un peu. C’est un joueur complet qui a un beau futur devant lui donc je vais devoir jouer un bon match pour gagner.

Fils a franchi les huitièmes de finale après que son adversaire, le Suédois Mikael Ymer, eut été disqualifié pour avoir fracassé sa raquette contre la chaise de l'arbitre. Ymer a perdu son sang-froid alors qu'il contestait une décision de l'arbitre pavant la voie au bris de service de Fils.