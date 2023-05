Les 18 équipes actuelles et la Ligue canadienne de hockey (LCH) sont également ciblées par cette action, dont l'existence a d'abord été rapportée par La Presse. Le recours vise tous les joueurs de hockey qui ont subi des abus, alors qu’ils étaient mineurs et évoluaient au sein de la LHJMQ depuis 1969 jusqu’à aujourd'hui.

Carl Latulippe, un ex-joueur des Saguenéens de Chicoutimi, est le requérant principal de cette action collective, déposé par le cabinet Kugler Kandestin.

À lire aussi : La torture, le viol et l’humiliation dans un aréna près de chez vous

Carl Latulippe, qui a joué six matchs avec les Saguenéens de Chicoutimi, affirme avoir subi des abus physiques et psychologiques comme recrue à l'automne 1994. Le choix de premier tour au repêchage aurait notamment été enfermé dans les toilettes de l'autobus et aurait été forcé de se masturber lors d'un voyage en Abitibi.

Le témoignage de Carl Latulippe avait été corroboré en partie par un membre de cette édition, mais nié par la totalité des autres joueurs alors contactés par Radio-Canada. Yanick Jean, l’actuel entraîneur-chef des Saguenéens, faisait partie de cette formation.

Très étonné, comme j'ai dit, je n'ai jamais vu, entendu, subi, fait subir rien de ce qui est là-dedans. Puis, ça va me faire plaisir de collaborer avec l'enquête indépendante , avait-il alors commenté.

En avril, la LHJMQ avait indiqué avoir lancé une enquête portant sur des cas allégués d'agressions sexuelles commises chez les Saguenéens dans les années 1990.

Carl Latulippe réclame aujourd’hui 650 000 $ aux défendeurs, en plus de 15 000 000 $ en dommages-intérêts punitifs et exemplaires collectifs.

En février dernier, un juge ontarien a rejeté une demande d’action collective déposée par trois plaignants au nom des 15 000 ex-joueurs de hockey junior canadien.

La Presse souligne que l’action collective québécoise déposée mercredi prévoit que tous les joueurs qui opteront pour la participation à une action individuelle en lien avec la procédure en Ontario seront exclus de la procédure québécoise.

Contactée par Radio-Canada, la direction de la LHJMQ n'a pas souhaité commenter la nouvelle, tout comme Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie.