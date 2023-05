Avant Roland-Garros, qui s'amorcera dimanche, l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 33 ans et 63e mondiale, a appelé ses compatriotes à vaincre dans toutes les compétitions leurs adversaires russes et bélarusses.

Le message avant les Internationaux de France que je lance à tous les autres sportifs est toujours le même : nous devons y aller et les battre sur tous les terrains , dit la joueuse qui s'est hissée au cours de sa carrière jusqu'au 23e rang mondial et qui a remporté quatre tournois sur le circuit.

Cela n'aurait aucun sens pour les sportifs ukrainiens d'abandonner. Quelle image renverrait-on? poursuit-elle.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la no 3 ukrainienne regrette également le manque de soutien manifesté à son égard par ses rivales russes et bélarusses, même si certaines étaient de très bonnes amies auparavant.

Une seule personne est venue me parler directement le premier jour de la guerre. Cette personne avait les larmes aux yeux de voir une chose si terrible se passer , se souvient-elle.

« Aujourd'hui, les joueuses (russes ou bélarusses) ne me parlent plus. Je n'éprouve de la sympathie pour aucune d'entre elles. Tout ce que je peux dire, c'est que si elles souffrent, nous souffrons encore plus. » — Une citation de Lesia Tsurenko

Il y a beaucoup de moyens d'exprimer sa désapprobation (à l'invasion de l'Ukraine par la Russie). Vous pouvez changer de nationalité, ou quitter votre pays avec votre famille si vous avez peur , affirme-t-elle.

Amère face à la WTA et au CIO

Lesia Tsurenko dénonce aussi l'attitude des autorités mondiales du tennis en ce qui concerne les joueurs russes et bélarusses, incarnée selon elle par la volte-face de Steve Simon, le patron du circuit féminin.

Il y a un an, Steve Simon nous avait dit que si une joueuse montrait son soutien à la guerre, elle serait bannie. Un an après, c'est comme si ce même Steve Simon disait : "On peut soutenir la guerre."

Ellerappelle que si elle a déclaré forfait au mois de mars avant d'affronter la Bélarusse Aryna Sabalenka à Indian Wells, c'est parce qu'elle craignait d'être instrumentalisée.

J'ai juste pensé que si je disputais ce match sur le court central, des gens comme Simon pourraient ensuite affirmer lors de réunions entre grands dirigeants du sport : "Regardez, elles jouent les unes contre les autres et tout se passe bien."

Alors que la question de la réintégration des Russes et Bélarusses, bannis des grands événements sportifs mondiaux sauf dans quelques sports, dont le tennis, se pose dans la perspective notamment des Jeux de Paris, Tsurenko s'en est pris au Comité international olympique (CIO) qui recommande leur réintégration sous bannière neutre et à titre individuel.

J'ai l'impression que le CIO utilise le tennis comme un levier [...] pour pouvoir affirmer que, dans ce sport, tout se passe bien, et servir d'exemple pour les Jeux olympiques , ajoute-t-elle.

Mais c'est un problème. C'est très dur pour des Ukrainiennes de jouer contre des Russes et des Bélarusses, pour tout un tas de raisons , lance-t-elle.

« La WTA et le CIO ne regardent le sport que du point de vue des droits de l'homme russes et bélarusses et ignorent les violations des droits des Ukrainiens. » — Une citation de Lesia Tsurenko

Elle n'est pas revenue dans son pays depuis le début de l'invasion. Sa mère Larisa et sa soeur Oksana y sont restées.

Elle se lève chaque nuit pour aller dans un endroit sûr , dit-elle au sujet de sa sœur, qui vit à Kiev, la capitale ukrainienne, où Tsurenko rêve de revenir vite.