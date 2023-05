Les Remparts tournent rapidement la page

Une victoire de 5-4 dans le sixième match de leur série face aux Mooseheads de Halifax leur a permis de s’assurer d’un premier championnat de la LHJMQ depuis 1976, dimanche.

On a pu fêter un peu, mais aujourd’hui, nous sommes de retour à l’entraînement et nous avons un nouveau but en tête , a assuré l’attaquant Nathan Gaucher.

Ce matin je voulais qu’on retrouve notre concentration, a expliqué l’entraîneur-chef des Remparts Patrick Roy. On a eu 24 belles heures et les gars ont pu récupérer hier. Maintenant, je veux qu’on tourne la page et qu’on soit concentrés sur ce qui s’en vient.

Patrick Roy dirige le dernier entraînement des Remparts avant le départ pour la Coupe Memorial. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Les célébrations ont été très brèves, car ils seront opposés aux Blazers de Kamloops, l’équipe hôtesse du tournoi, dès vendredi. Les Blazers ont été éliminés par les Thunderbirds de Seattle au troisième tour des séries de la Ligue de l’Ouest (WHL). Ils n’ont pas joué depuis le 8 mai.

Ce sont deux très bonnes équipes , a souligné Roy en faisant référence aux Blazers et aux Thunderbirds, autres représentants de l’Ouest à la Coupe Memorial. On n’a pas seulement bâti cette équipe-là pour gagner notre ligue, on l’a bâtie pour gagner les grands honneurs. Il faut arriver prêts, car on va être très bien testés.

Et les joueurs, bien qu’encore emballés par leur conquête du trophée Gilles-Courteau, ne sont pas rassasiés pour autant.

On l’a gagné donc on est fier de ça, mais le travail n’est pas encore fini , a mentionné l’attaquant Daniel Agostino.

Parfois, les équipes qui arrivent à la Coupe Memorial ne sont pas prêtes, c’est ce qu’on se met en tête, a évoqué Gaucher. On a un nouveau but à partir d’aujourd’hui. Hier était un autre jour. Aujourd’hui, on focalise sur l'entraînement et ce qui s’en vient.

Agostino vivra d’ailleurs son deuxième tournoi de la Coupe Memorial d’affilée. L’an dernier, il était dans l’uniforme des Cataractes de Shawinigan lorsqu’ils ont remporté les grands honneurs dans la LHJMQ, avant de s’incliner en demi-finale face aux Bulldogs de Hamilton. Il compte tirer des leçons de sa dernière participation au championnat national.

L’an dernier, on gagnait 3-0 un match face aux Sea Dogs (de Saint-Jean) et on l’a échappé. Ce match-là va m’aider, cette année, à me dire que ce n’est jamais fini, peu importe le pointage. Si nous menons 3-0, je vais dire aux gars que ce n’est pas fini.

Cette remontée des Sea Dogs avait privé les Cataractes d’une qualification directe pour la finale. C’est la réalité d’un tournoi aussi court que celui de la Coupe Memorial, et les Remparts en sont conscients.

Chaque match est un match no 7, chaque match doit être gagné. Nous allons prendre les conseils [d’Agostino]. Patrick [Roy] va également nous aider là-dedans , a indiqué Gaucher.

Nathan Gaucher, des Remparts de Québec, est l’un des meilleurs espoirs de la LHJMQ. Il a été le premier québécois sélectionné lors du repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey. Photo : Jonathan Roy / LHJMQ

Après le premier défi face aux Blazers, les Remparts se mesureront aux Thunderbirds lundi prochain, puis aux Petes de Peterborough, champions de la Ligue de l’Ouest (OHL), le lendemain pour conclure le tour préliminaire. La finale se tiendra le 4 juin.

D'après les informations de Guillaume Piedboeuf