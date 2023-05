Trois en trois pour le Forge, le CF Montréal et les frères Choinière

Pour une troisième année consécutive, les frères David et Mathieu vont s’affronter dans ce que l’on désigne maintenant comme le derby Choinière, en raison de ce troisième rendez-vous entre le Forge de Hamilton et le CF Montréal, en demi-finale du Championnat canadien, le dernier en liste programmé ce mercredi.

C'est vrai que ça fait trois fois en trois ans, puis on dirait que ça devient une normalité. Mais non, c'est toujours le fun, surtout pour notre famille. Tout le monde va être là, toute la grosse famille va être là. Puis c'est un événement spécial. On en parlait quand on était petit, puis justement que ça arrive, puis on peut le répéter, maintenant, ça fait 3 ans, c'est, c'est le fun , a témoigné Mathieu Choinière.

C'est spécial d'affronter son frère. Je n’ai jamais vécu cette expérience. Ça peut être quelque chose de beau, surtout que ce n'est pas la première fois avec Mathieu. J'ai vu sa mère, qui était très fière dans les gradins avec les deux chandails, ce doit être un très beau moment pour la famille. Et je pense que ce sera la même chose demain , a raconté l'entraîneur du CF Montréal Hernan Losada.

Et si le cadet, Mathieu, s'épanouit de semaine en semaine à Montréal, il observe la même chose chez David, son frère aîné, à Hamilton.

De plus en plus que je regarde les matchs, il me surprend, il joue vraiment bien, il joue régulièrement aussi. Je pense qu'il a un niveau vraiment intéressant, vraiment bon, ses déplacements sans le ballon sont une de ces grandes forces, puis c'est sûr que demain il faudra le surveiller parce qu’il peut faire mal à la défense. Donc donc justement sa progression a été super bonne, puis j'ai je lui souhaite le meilleur.

Dans le camp montréalais, personne ne prend le Forge à la légère même si la formation évolue dans un championnat inférieur.

C'est une équipe très intéressante avec de l'expérience. Ce n'est pas une coïncidence qu'ils soient là, avec un entraîneur que je respecte beaucoup parce qu'il a une identité de jeu. Donc, ça va être un match difficile, comme tous les matchs de coupe en demi-finale. Si tu es en demi-finale de la Coupe, ça veut dire que tu es une bonne équipe , a expliqué Losada.

On sait que c'est qu'ils sont renommés. Je regarde pas mal tous les matchs aussi de cette équipe-là à cause de mon frère, c'est une bonne équipe qui aime jouer au ballon qui propose beaucoup offensivement aussi, donc on s'attend à une opposition vraiment bonne demain , a pour sa part affirmé Mathieu Choinière.

Ce n'est pas un gars qui parle trop. Il est un autre de ces gars qui donne l'exemple, vous savez, il mène par son éthique de travail et il met toujours l'équipe en premier. C'est qu'il ne s'agit jamais de lui. Donc c'est juste autre chose. Ce serait facile de parler de lui et de son frère, mais Mathieu ne ferait jamais ça , a dépeint Aaron Herrera pour clore la conversation sur le derby, qui est allé à l’avantage du cadet à chaque fois jusqu’à maintenant.

Tout de même un trophée à l’enjeu

Non, c'est sûr que cette coupe-là est importante. On veut gagner le plus de trophées possible cette année, puis cette compétition, c'est une autre opportunité fait qu' on va se servir de ce match-là justement pour rebondir de nos 2 dernières défaites, puis de retrouver la victoire . a insisté le jeune Choinière.

Chaque match est une nouvelle opportunité. Mais pour nous, c'est un match beaucoup plus important qu'un match de MLS, parce que c'est une opportunité pour le club de gagner un trophée, et de jouer encore une finale. Je ne ferai pas d'expérience dans un match de l'importance de celui de demain , a rapidement annoncé Losada en point de presse, avant de poursuivre à propos de certains jeunes qui pourraient jouer davantage.

Évidemment, avec tous les matchs qui s'en viennent, plus tôt que tard, ces joueurs vont prendre des minutes. C'est une question de temps, mais c'est aussi une question de savoir si ces joueurs sont vraiment prêts. Et sinon, si ce n'est pas le cas pour demain, il y aura plein d'autres matchs.

En attendant le retour des blessés, Mason Toye et Samuel Piette en ont encore pour quelques semaines alors que Rommel Quito vient de subir un examen médical qui devrait préciser la durée de son absence, pour retrouver la victoire, la clé passe par le jeu collectif en défensive selon l’entraîneur.

Chaque match est différent, surtout quand tu joues à l'extérieur. Ça reste un point (la défensive) à travailler, à améliorer. Beaucoup des buts que l'on a pris commencent avec des erreurs que l'on fait dans une zone très dangereuse. C'est à nous d'éviter ces erreurs, et c'est à nous aussi de chercher des solutions.

C'est le point qu'on avait beaucoup amélioré lors de notre séquence de six victoires, on avait pris seulement qu'un but, alors on sait que quand on est solide et stable défensivement, c'est beaucoup plus facile de gagner. En plus, parce qu'on sait qu'on n'a pas une équipe, avec tous les absents, qui va marquer plein de buts. On doit rester efficace devant le but, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas donner de cadeaux , a poursuivi l'entraîneur.

Losada sur le racisme en Espagne

Le racisme dont a encore été victime le joueur étoile du Real Madrid, Vinicius Junior, en Espagne dimanche dernier, mobilise la planète soccer et au-delà. L’entraîneur Hernan Losada a bien voulu partager son état d’esprit vis-à-vis ce grave problème qui gangrène le sport et la société.

Xavi a dit quelque chose de très important que j'aimerais reprendre. Nous sommes des personnes. Avant d’être des joueurs de soccer ou des célébrités, nous sommes des personnes. Ce genre de comportement reçoit de l’attention parce qu’ils ont lieu pendant un match de soccer, mais ça produit également à l'école, ça se produit également dans la rue, ça se produit dans plein d'endroits qui n’attirent pas l’attention, comme dans ce cas-ci avec Vinicius.