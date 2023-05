LeBron James doit maintenant réfléchir à son avenir

Associated Press

Associated Press

LeBron James a amorcé le dernier match de sa 20e saison en réussissant la première demie la plus productive de sa carrière dans le cadre des séries de la NBA.

Il a conclu la saison 2022-2023 en réfléchissant à son avenir, après que les Lakers de Los Angeles eurent été balayés par les Nuggets de Denver en finale de l'Association de l'Ouest.

James a établi un record personnel avec 31 points en première demie du match no 4, lundi, à Los Angeles, mais a raté deux lancers qui auraient pu permettre aux Lakers de créer l'égalité dans les dernières minutes de la rencontre.

Les Nuggets ont profité de ce manque de précision pour filer vers une victoire de 113-111, mettant du même coup un terme à la saison de l'équipe californienne.

Le vétéran de 38 ans a terminé la rencontre avec une récolte de 40 points, 10 rebonds, 9 mentions d'assistance et une immense frustration : la remontée spectaculaire des Lakers en fin de calendrier s'est abruptement interrompue avec quatre revers consécutifs.

Même si le meilleur marqueur dans l'histoire de la NBA se considère toujours comme un élément clé des Lakers, il ignore toujours ce que l'avenir lui réserve.

Nous verrons pour la suite, a dit James à la fin de sa conférence de presse d'après-match. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de choses à régler, pour être franc. Je dois réfléchir, surtout d'un point de vue personnel, à mon avenir dans le basketball.

James doit empocher 46,9 millions de dollars la saison prochaine. Il est le seul maître de son avenir après avoir surpassé la marque de Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur marqueur de la NBA un peu plus tôt cette saison.

Il n'a jusqu'ici exprimé aucun enjeu à respecter son entente actuelle aux côtés d'Anthony Davis. Son niveau de jeu n'a pas baissé de manière significative en deux décennies dans la NBA, même si son état de santé a fléchi, notamment en ce qui a trait à un pied et à ses chevilles.

Ma disponibilité, ainsi que ma vivacité d'esprit, et bien d'autres choses entreront en ligne de compte, a expliqué James. Je dois être présent sur le plancher, dans le vestiaire, dans l'autobus et dans l'avion, tout ça. C'est un défi, c'est certain. Ç'a été une saison très exigeante pour moi, personnellement, mais aussi pour l'équipe. De toute évidence, nous nous souvenons du début de notre saison. Ç'a été cool, ç'a été une belle aventure.

L'un des principaux obstacles qui l'empêchent d'annoncer sa retraite sportive est sa volonté absolue de jouer dans la NBA en compagnie de son fils, Bronny, qui défendra les couleurs de l'Université de Californie du Sud (USC) au cours des prochains mois. Il ne pourra faire le saut dans le circuit Silver avant l'automne 2024, au plus tôt.