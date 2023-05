Les Panthers à une victoire de la finale de la Coupe Stanley

Sam Reinhart a marqué l'unique but du match et les Panthers de la Floride ont battu les Hurricanes de la Caroline 1-0, prenant ainsi les devants 3-0 dans la finale d'Association Est de la coupe Stanley.

Le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky a réalisé 32 arrêts pour signer le jeu blanc. De retour devant le filet après avoir laissé sa place lors du deuxième match, Frederik Andersen a repoussé 16 tirs du côté des Hurricanes.

Après à peine plus d'une minute de jouée, Jesper Fast a décoché un tir qui a frappé le poteau derrière Bobrovsky.

Bobrovsky a dû se lever plus tard en première période, alors que Stefan Noesen a profité d'une passe rapide en entrée de zone pour s'échapper. Le gardien des Panthers a réalisé l'arrêt de la mitaine pour conserver le score à 0-0 avec 6:26 à faire au premier engagement.

Dans les dernières minutes de la première période, les Panthers ont démontré de la robustesse et ont gagné du rythme en zone offensive, provoquant deux pénalités dans les dernières 5:05 de jeu.

Les Hurricanes ont commencé la deuxième période en force, dominant les sept premières minutes de celle-ci. L'équipe de Rob Brind'Amour a même connu une séquence en zone offensive ayant forcé certains joueurs des Panthers à rester presque trois minutes de suite sur la patinoire, avant de finalement pouvoir effectuer un changement au banc, celui-ci étant éloigné au deuxième engagement.

Cette belle séquence s'est gâchée un peu plus tard, lorsque Reinhart a marqué son septième filet des séries, en avantage numérique. Sam Bennett et Matthew Tkachuk, qui a inscrit le but gagnant en prolongation dans les deux premiers matchs de la série, ont récolté une aide sur le but.

Les Hurricanes menaient 21-15 au chapitre des tirs après 40 minutes de jeu, ayant particulièrement dominé 14-5 au deuxième vingt.

Avec 3:22 à faire en temps réglementaire, les Hurricanes étaient encore à la recherche d'un premier but dans le match afin d'égaliser le score. Ces derniers menaient 31-17 pour les lancers au filet à ce moment.

Aleksander Barkov s'est blessé au bas du corps en première période et n'est pas revenu dans le match par la suite.