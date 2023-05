C’est la question à laquelle je tentais de répondre, médusé devant mon écran, en observant une scène surréaliste survenue lors du match qui opposait le FC Valence et le Real Madrid de Vinicius Junior, dimanche.

L’attaquant brésilien a une nouvelle fois été victime d’insultes racistes, cette fois-ci de la part de partisans valenciens.

Je dis bien cette fois-ci, car c’est la 8e fois depuis son arrivée au Real Madrid, en 2019, que le jeune prodige est la cible de chants racistes de la part de certains partisans, qui se sentent libres de déverser leur haine dans les enceintes du soccer.

Et c’est bien là le problème à mon avis.

Je pense sincèrement que le soccer est gangrené par le racisme, et qu’aucune action concrète n’est faite pour protéger les joueurs de couleur.

Un fléau que j’observe en Espagne, mais pas seulement... L’Italie, l'Angleterre, la France, les États-Unis et tant d’autres championnats sont touchés depuis des décennies par ces horreurs.

Et cela ne risque pas de changer.

La force et l’ampleur des réactions, via leur réseaux sociaux, de l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, ou de l'attaquant français Kylian Mbappé, ont très vite été balayées par le communiqué totalement scandaleux du président de la Ligue espagnole, Javier Tebas.

Ce dernier n’a aucunement affiché son soutien à Vinicius Junior dans ce qu’il venait de vivre, et donnait l’impression de défendre son institution au détriment de la détresse d’un joueur, qui se fait humilier sur les terrains de soccer car sa couleur de peu est trop foncée aux yeux de certains.

Ce réflexe prouve à quel point certains dirigeants sont totalement déconnectés de la réalité.

C’est pourquoi je crois qu'il faut que les joueurs prennent des décisions radicales pour éradiquer ces attitudes scandaleuses.

Ma solution: quitter le terrain lorsqu’un événement de la sorte arrive en cours de match.

Avec l’influence que les jeunes prodiges ont dans le soccer de haut niveau, les ligues et fédérations n’auraient pas le choix de prendre de vraies mesures pour enfin éradiquer ces comportements inacceptables dans les stades.

Un joueur comme Vinicius Junior, qui est peut-être le meilleur joueur du monde en ce moment, représenterait un perte considérable pour un championnat qui vie, et continue d’exister, grâce à ses vedettes.

Je pense aussi que l’ensemble des joueurs doivent accompagner ce mouvement, peu importe leurs origines.

Fini les campagnes de publicité qui n’ont aucun effet sur le public.

Cela fait des décennies que le marketing permet aux plus grandes ligues et aux plus grandes institutions, comme la FIFA ou l’UEFA, de se cacher derrière des slogans pour masquer leur incompétence et leur inaction sur ce sujet.

J’ai toujours refusé de me victimiser et de prétexter le racisme lorsque j’avais l’impression de subir une injustice.

J’ai toujours eu la mentalité de passer au-dessus de toute adversité, même lorsque je savais au fond de moi-même que ma couleur de peau m’obligeait à en faire deux, ou même trois fois plus que les autres, simplement pour avoir une chance d’être reconnu à ma juste valeur.

C’est pourquoi je ressens la souffrance d’un joueur comme Vinicius Junior aujourd’hui.

Naître et grandir dans une famille pauvre du Brésil, tout en s’accrochant au rêve de devenir une étoile du soccer.

Tel est le parcours de cet enfant des Favélas.

Aujourd’hui, ce même rêve s’est nettement assombri.

Vinicius Junior vit le cauchemar d’être déshumanisé, comparé à un singe, semaine après semaine, par des partisans écervelés, jamais punis par une ligue totalement dépassée par les événements, et qui ne saisit pas l'ampleur du problème qui se dresse face à elle.

Cette mauvaise histoire en Europe m’a donné envie de replonger dans l’actualité de la MLS, notamment à travers la défaite du CF Montréal face aux Red Bulls de New York, sur le score de deux buts à un.

C'était avant d’être vite rattrapé par une autre histoire de racisme, survenue en Amérique du Nord cette fois.

L’attaquant Belge des Red Bulls, Dante Vanzier, effectuait son grand retour de suspension en championnat face au CF Montréal, après avoir été suspendu pour avoir proféré des propos racistes à l’encontre d’un joueur de couleur.

Bref, une longue fin de semaine... et encore beaucoup de travail à faire, peu importe les frontières.