L’espoir Toby Fournier a les yeux rivés sur Paris

Fournier s’est engagée auprès de l’Université Duke mercredi. Elle est maintenant à Edmonton pour le camp de l’équipe nationale féminine de basketball, les yeux rivés sur les Jeux olympiques de Paris, en 2024.

Je demeure concentrée sur mes buts et sur ce que je désire depuis longtemps. Les Jeux olympiques ont presque toute ma vie été un rêve, a-t-elle souligné à la Presse canadienne. Je sais où je m’en vais et ce que je dois faire pour y parvenir.

Honnêtement, je ne dois que jouer à ma manière et être confiante. Je suis à ce camp pour une raison et j’ai une occasion de me tailler une place avec l’équipe.

Le camp d’entraînement, suivi d’un match préparatoire face au Japon le 2 juin à Victoria, est la première phase de préparation en vue de l’AmeriCup féminine de la Fédération internationale de basketball (FIBA), qui se déroulera au Mexique du 1er au juillet.

La meilleure des 10 équipes du tournoi — hormis les États-Unis, déjà qualifiés — obtiendra son billet pour Paris. Trois autres devront passer par les tournois régionaux de qualification de la FIBA, en novembre.

Fournier, ailière de 6 pieds 2 pouces, vient de terminer son parcours au sein de l’Association de basketball scolaire de l’Ontario. Elle a mené l’école préparatoire de Crestwood au titre, puis a été nommée joueuse par excellence de la finale.

Au Nike Hoops Summit de Portland, le 8 avril, elle a fait tourner les têtes avec une récolte de 18 points, neuf rebonds et trois blocs avec l’équipe mondiale lors de la rencontre inaugurale féminine.

À 12 ans, Fournier a commencé à jouer au basketball au détriment de la gymnastique et du ballet.

Son ascension vers les meilleures de son sport a commencé deux ans plus tard, lorsqu’une vidéo de son dunk est devenue virale. Ce succès soudain l’a forcé à changer son état d’esprit.

J’étais une jeune fille plutôt anxieuse et silencieuse. J’ai toujours eu beaucoup d’énergie en compagnie des gens avec qui je suis à l’aise, mais je n’ai jamais eu beaucoup de confiance, surtout dans le sport, a-t-elle expliqué. Je ne discernais pas mon potentiel, alors que les autres le voyaient.

Et c’est ce qui me puisait le plus d’énergie. Je ne voulais plus être celle qui apporte le ballon au panier, car ça me rendait trop nerveuse. Maintenant, c’est différent. J’aime la pression et l’adrénaline que j’ai avant les parties, puis je m’en sers à mon avantage plutôt qu’à mon détriment.

Fournier vient de compléter un processus de recrutement chaotique qui l’a menée vers Duke. Un choix d’université qui emballe la basketteuse.

Je suis prête à être mise en vitrine l’an prochain et heureuse de jouer devant tant de gens, a mentionné la Torontoise. C’est un rêve d’il y a longtemps, voire depuis que j’ai commencé à jouer au basketball.

C’est également un soulagement de savoir où je m’en vais l’an prochain, de pouvoir développer un lien avec [mes coéquipières] et de ne pas penser à autre chose.

Sa présence en compagnie de meilleures basketteuses canadiennes sera une occasion de plus d’absorber de nouvelles informations.

C’est une expérience d’apprentissage importante […] d’être entourée de toutes ces femmes qui sont là depuis très longtemps, beaucoup plus que moi.

Je veux être capable de pouvoir suivre leurs pas et voir comment elles agissent. Je ne veux pas répliquer exactement ce qu’elles font, mais il y a certaines choses nécessaires pour devenir une athlète d’élite et je veux prendre leurs habitudes, apprendre et leur poser des questions.

Plusieurs d’entre elles sont très gentilles et me guident dans cette aventure , a conclu Fournier.