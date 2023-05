Derek Gee ne sait pas si ses jambes vont tenir le coup

Derek Gee est passé tellement près de la victoire samedi. Il ne veut voir que le positif.

Oui, c'était frustrant, j'étais fâché sur le coup, explique-t-il à Radio-Canada. Mais tout compte fait, je suis content de me battre pour des podiums dans un événement de cette envergure .

Rappelons que c'est la première participation du cycliste canadien à un grand tour.

En ce lundi, c'est un deuxième jour de repos pour le peloton après deux semaines d'efforts. Un jour de repos tout de même bien rempli pour l'Ontarien, car après ses trois podiums (trois fois 2e) et sa 4e place, il doit donner des entrevues. Les médias s'intéressent beaucoup plus à lui.

Cette dernière semaine a été extraordinaire. Toutes ces entrevues à donner, c'est très nouveau pour moi, admet-il. Je ne suis pas habitué du tout à ça. Donc, je vais devoir faire attention cette semaine à bien gérer mon temps pour que les entrevues n'entravent pas mon travail. Mais cette attention médiatique est très agréable.

Derek Gee en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Il reste une semaine à ce Giro, dont trois étapes de montagne et un contre-la-montre à la veille de l'arrivée.

Mardi, au lendemain de la journée de repos, ce sera la première des trois étapes de montagne, 203 km à disputer avec plus de 5 000 mètres de dénivelé, deux cols à franchir, une descente difficile et une ascension finale sur 20,3 km à 6,7 % de moyenne (portions à 15%).

D'où l'importance de bien s'y préparer, même en congé.

Après la première journée de repos, j'ai bien réagi, j'ai fait partie de l'échappée, et j'ai fini 2e. Mais les cyclistes plus expérimentés de l'équipe me disent que c'est différent lors de la deuxième journée de repos, car après deux semaines d'efforts, votre corps veut juste arrêter, et vous devez donc continuer à le solliciter, à travailler vos jambes, car si vous ne le faites pas, l'étape à venir sera encore plus dure que sur papier.

Vous savez, les montagnes, c'est juste de la souffrance, rappelle-t-il en souriant. Alors, je m'attends à des journées difficiles sur mon vélo cette semaine.

Derek Gee en pleine action lors de la huitième étape du Giro. Photo : Israël-Premier Tech

Derek Gee ne veut pas consulter la météo locale, il a trop peur qu'elle soit aussi excécrable que lors des derniers jours. Il va simplement s'occuper de ce qu'il peut contrôler, soit sa conditon physique, et surtout ses jambes.

Nous avons des soigneurs qui font des massages, l'équipe a tout ce qu'il faut pour nous permettre de récupérer, mais il y a une limite, explique-t-il. On a quand même deux semaines d'efforts dans les jambes, mais bon, on a ce qu'il faut pour minimiser les souffrances faites aux jambes.

Derek Gee ne sait pas encore s'il aura dans la dernière semaine une autre chance de se démarquer. Ça dépendra des meneurs.

La lutte pour le premier rang au classement général n'a pas encore commencé. Les meneurs n'ont pas encore attaqué , fait-il remarquer.

« Les gros noms vont certainement nous offrir un feu d'artifice dans cette dernière semaine, mais si l'occasion se présente, je tenterai le coup. » — Une citation de Derek Gee, cycliste canadien de l'équipe Israël-Premier Tech

Surtout qu'il sera libre d'attaquer. L'équipe avait au départ la mission d'aider Domenico Pozzovivo à rester parmi les meneurs, mais le cycliste italien, malade, a dû abandonner lors de la première journée de repos.

Ça a changé notre plan de match, explique le cycliste d'Ottawa. On roule de façon plus aggressive pour tenter de remporter une étape, précise-t-il. Oui, nous aurons les coudées franches pour attaquer dans la dernière semaine.

Et ses adversaires vont le surveiller de plus près.

Avant ce tour, peu de coureurs dans le peloton connaissaient mon nom. Ça, ça a changé, a-t-il constaté. C'est assez surréel, car de gros noms viennt me féliciter, me dire: Chapeau ! Ils sont impressionnés par mes résultats, et c'est très valorisant.

On m'épiera peut-être un peu plus, mais bon, de plus gros noms que le mien seront à surveiller. Mais, on ne sait jamais, je pourrais tenter encore de m'échapper , prévient-il.

Derek Gee est passé à un cheveu, samedi, de remporter sa première étape au Tour d'Italie. Photo : afp via getty images / LUCA BETTINI

Derek Gee n'exclut pas une victoire d'étape avant le contre-la-montre du week-end.

Avant le Giro, je n'y pensais même pas, mais je me sens beaucoup plus confiant après mes résultats. Mais il faut que je vois comment mes jambes vont répondre dans cette troisième semaine, car c'est mon premier grand tour. Il est possible que je souffre le martyre, il est aussi possible que je puisse me battre avec les meneurs.