Anthony, qui n'a pas joué dans la NBA cette saison, accroche ses espadrilles en occupant le 9e échelon des marqueurs dans l'histoire du circuit.

Seuls LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain et Shaquille O'Neal en ont inscrit plus qu'Anthony, qui a conclu sa carrière avec un total de 28 289 points.

Il est maintenant temps de dire au revoir... au sport qui m'a procuré une identité et un sentiment de fierté , a évoqué Anthony dans une vidéo confirmant sa décision qu'il a qualifiée de douce-amère .

L'héritage d'Anthony est indéniable. Il a été retenu parmi les 75 plus grands joueurs dans l'histoire de la NBA, a participé au match des étoiles à 10 occasions et a été retenu 6 fois parmi l'équipe d'étoiles de la NBA.

Et bien qu'il n'ait jamais participé à la finale de la NBA, Anthony a déjà savouré la conquête d'un championnat.

Il avait été nommé le joueur par excellence du Final Four en 2003 après avoir mené l'Université de Syracuse à la conquête du titre de la NCAA. Il a contribué aux trois victoires olympiques de la formation américaine à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

Anthony avait été sélectionné par les Nuggets de Denver au 3e rang du repêchage de 2003. Il a fait partie d'une cuvée historique qui comptait également LeBron James (no 1), Chris Bosh (no 4) et Dwyane Wade (no 5).

L'Américain devrait normalement être intronisé au temple de la renommée du basketball. Il a affiché une moyenne de 22,5 points par match dans la NBA, passant la majeure partie de sa carrière avec les Nuggets et les Knicks de New York.

Anthony a aussi joué pour les Trail Blazers de Portland, le Thunder d'Oklahoma City et les Rockets de Houston, avant de conclure sa carrière avec les Lakers de Los Angeles en 2022. Aucune équipe ne lui a présenté d'offre l'été dernier.