Les 10 595 sièges du Centre Scotiabank d'Halifax étaient tous vendus pour ce duel haletant entre les Remparts et les hommes de l'entraîneur-chef des Mooseheads, Sylvain Favreau.

Le premier trio des Remparts, composé de Zachary Bolduc, Théo Rochette, Pier-Olivier Roy, a mitraillé le gardien Mathis Rousseau des Mooseheads, qui a réussi 33 arrêts au cours du match, dont un tir à bout portant de Roy avec 40 secondes à faire au premier tiers pour garder le score vierge.

Près d'une heure plus tard, Roy a finalement eu raison de Rousseau. Son but avec 58 secondes à faire au match a offert la victoire 5-4 aux Remparts et un premier championnat depuis 1976 à la franchise de Québec, qui n'a pas existé de 1985 à 1997.

Les Remparts deviennent la première équipe à mettre la main sur le trophée Gilles-Courteau, qui s'appelait jusqu'à l'annonce de la retraite du commissaire de la LHJMQ, la Coupe du Président. Gilles Courteau, qui a dû démissionner dans la controverse en mars dernier, était présent pour la remise du trophée qui porte aujourd'hui son nom.

Le trophée Gilles-Courteau, remis aux champions de la LHJMQ. Photo : Photo : Vincent Éthier / Courtoisie LHJMQ

C'est à l'attaquant James Malatesta qu'a été décerné le trophée Guy-Lafleur, remis au joueur le plus utile des séries de la LHJMQ. Une récompense pour avoir inscrit 14 buts, dont 5 gagnants, en 18 matchs éliminatoires.

L'équipe de Québec obtient aussi son billet pour Kamloops, où sera disputée la Coupe Memorial, tournoi qui réunit les champions des différentes ligues de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

Les partisans présents à la place Jean-Béliveau ont explosé de joie alors que les Remparts de Québec ont remporté leur premier championnat de la LHJMQ en 47 ans. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Les Blazers de Kamloops sont l'équipe hôte de l'édition 2023, pour laquelle se sont aussi qualifiés les Thunderbirds de Seattle, champions de la Ligue de l'Ouest. Les Remparts retrouveront aussi le gagnant de la série finale de la Ligue de l'Ontario, disputée entre les Petes de Peterborough et les Knights de London.

Un match disputé à vive allure

En début de deuxième période, Jack Martin, jeune défenseur de 17 ans, a ouvert la marque pour Halifax en inscrivant son premier but de la série finale, profitant d'une belle passe de Markus Vidicek pour se retrouver seul dans l'enclave. Un joli jeu réussi après un bon travail de Mathieu Cataford le long de la rampe pour soutirer la rondelle aux Remparts.

Quelques minutes plus tard, Alexandre Doucet a doublé l'avance des Mooseheads, déjouant William Rousseau d'un tir vif des poignets du côté du bouclier. Meneur de son équipe à ce chapitre, il s'agissait de son 30e point des séries éliminatoires. En fin d'engagement, Josh Lawrence a inscrit le 3e filet des siens, après une belle entrée de zone à 4 joueurs.

Evan Nause et James Malatesta ont répliqué au deuxième vingt pour les Remparts; le premier lors d'un avantage numérique, son tir de la ligne bleue trompant Mathis Rousseau alors qu'il avait la vue voilée, et le second après un revirement en zone offensive.

Puis, Zachary Bolduc a marqué pour créer l'égalité 3-3 au troisième tiers, trompant le portier des Mooseheads d'un tir du revers entre les jambières suite à une descente à toute vitesse.

Mais Zachary L'Heureux, auteur du but gagnant lors du match no 5, a cru un instant faire de même dans le 6e match. Son tourniquet autour du filet de Québec a déjoué William Rousseau avec 3 minutes à faire pour redonner l'avance aux Mooseheads 4-3.

Soixante-cinq secondes plus tard, Kassim Gaudet a envoyé tout le monde à la case départ avec un but sans aide qui faisait 4-4 et une prolongation se dessinait à l'horizon, mais Pier-Olivier Roy en a décidé autrement dans la dernière minute de jeu.

Le gardien des Remparts, William Rousseau, a fait face à 25 tirs.

Halifax était privé de son capitaine Attilio Biasca pour une deuxième rencontre d'affilée.

