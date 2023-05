Joe Veleno suspendu 5 matchs pour son geste dangereux

L'incident est survenu à mi-chemin de la deuxième période, samedi, dans le défaite du Canada 3-2 face à la Suisse, au Championnat du monde de hockey masculin, à Riga, en Lettonie.

Dans une bataille entre les deux joueurs le long de la rampe, Veleno a volontairement asséné un coup de patin à Nino Niederreiter, afin de libérer le disque. Veleno n'avait pas été puni sur le jeu.

Le coup de patin de Joe Veleno sur Nino Niederreiter a échappé aux arbitres, mais pas au comité de discipline de l'IIHF. Photo : Radio-Canada

La suspension de Veleno s'applique au tournoi de cette année, et aux participations futures du Canada dans un tournoi de l'IIHF. Le centre québécois ratera la prochaine rencontre de l'unifolié, mardi contre la Norvège, ainsi que les matchs de quarts de finale de demi-finales, et la finale du tournoi, si le Canada parvient à s'y qualifier. Le reste de la suspension devra être purgée plus tard, advenant une élimination canadienne.

Âgé de 23 ans, Joe Veleno a inscrit 2 buts et récolté 5 points en 5 matchs depuis le début du mondial de hockey.