Les Panthers suivent l’exemple de Matthew Tkachuk

Aussi bien dire que c’est la célébration officielle de Matthew Tkachuk : marquer un but en prolongation dans un match éliminatoire , sauter un peu partout pour quelques secondes, puis s’empresser de faire un signe vers la rampe et se sauver au vestiaire.

Et les Panthers de la Floride le suivent. Ça va de soi, car les Panthers suivraient Tkachuk n’importe où ces temps-ci. Avec deux victoires de plus, ils le suivront même jusqu’à la finale de la Coupe Stanley.

Après deux fins de match spectaculaires à Raleigh, Tkachuk et son équipe seront chez eux lors du troisième match de la finale de l’Est contre les Hurricanes de la Caroline, lundi. Après avoir effacé un retard de 3-1 dans leur première série contre Boston au premier tour, les Panthers sont en avant 2-0 dans celle-ci, après que Tkachuk soit devenu le 12e joueur de la LNH à réussir des buts en prolongation dans des matchs éliminatoires consécutifs.

Il fait tout ce à quoi nous nous attendions de lui et bien plus encore , a reconnu le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov.

C’est qu’en une saison avec les Panthers, Tkachuk a :

marqué trois buts en prolongation dans des matchs éliminatoires, ce que trois autres joueurs de la LNH avaient réussi avant lui;

conclu l’exercice avec 109 points et 123 minutes de punition, deux totaux dans les trois chiffres qu’on n’avait pas vus depuis ceux de Sidney Crosby, en 2005-2006;

reçu le titre de joueur du match des étoiles, organisé au domicile des Panthers;

figuré parmi les finalistes au trophée Hart pour la première fois.

Par-dessus le marché, il y aura du hockey jusqu’à la fin mai, au plus tôt, à l’aréna FLA Live, une première depuis que les Panthers y ont élu domicile, en 1998.

C’est un gars exceptionnel, et au cours de l’année, il a pris une certaine maturité, a souligné l’entraîneur des Panthers, Paul Maurice. Il n’était pas immature, mais il a assumé un rôle de meneur, et il est parmi ceux qui peuvent avoir une influence sur n’importe qui dans le vestiaire, jusqu’aux joueurs de quatrième trio et ceux qui ne jouent pas. Il joue de manière rugueuse, mais avec des aptitudes de très haut niveau. Tous nos joueurs peuvent s’identifier à lui.

Tkachuk a acquis une renommée telle que Jimmy Butler, qui tente comme lui de mener le Heat à un improbable championnat de la NBA – les deux équipes floridiennes ont terminé 8e de leur association –, a porté un chandail de l’attaquant des Panthers pour ses exercices de tir au panier lors d’une récente journée de congé.

J’ignore si nous réalisons ce qui nous arrive, et peut-être que nous ne nous le permettons tout simplement pas, a indiqué Tkachuk. Nous voguons sur cette vague et nous profitons des belles choses qui nous arrivent. C’est agréable d’aller à l’aréna tous les jours. Nous sommes encore là.

Et Tkachuk n’est pas le seul héros des Panthers.

Barkov a réussi un but d’anthologie lors du match no 2. Carter Verhaeghe a marqué trois buts gagnants en séries. Brandon Montour est le meilleur buteur parmi les défenseurs en éliminatoires, avec six réalisations. Le gardien Sergei Bobrovsky est absolument intraitable, lui qui a gagné 9 de ses 10 derniers matchs et qui a stoppé 94,9 % des tirs qu’il a affrontés dans ses 8 dernières rencontres.

Si les Panthers n’ont gagné que deux de leurs cinq matchs à domicile en séries, ils ont battu l’adversaire chez lui huit fois en neuf rencontres – avec cinq de ces victoires acquises en période supplémentaire.

Puissants en saison, mais décevants en éliminatoires l’an dernier. Les Panthers ont complètement changé avec l’arrivée de Tkachuk, qui est devenu le visage de l’équipe, selon Wayne Gretzky.

Quiconque peut voir ce que Tkachuk accomplit sur la patinoire. Ce qu’il fait ailleurs est tout aussi impressionnant pour ceux qui le côtoient : il organiser des soupers d’équipe, il connaît le nom de tout le monde au sein de l’organisation et traite les gens avec respect, qu’il s’agisse de Barkov ou de la personne qui conduit l’autocar.

Avant qu’il débarque ici, c’était le genre de joueur qu’on détestait affronter, a admis Barkov. Il joue avec robustesse, il est collé sur toi tout le temps, il n’a peur de rien. Mais le voilà ici, et c’est un des gars les plus gentils qu’on peut rencontrer.

Et où qu’il aille, les Panthers l’y suivront.