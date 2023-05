Il a devancé au sprint l'Irlandais Ben Healy (EF Education) et l'Italien Marco Friho (Israel PT), alors que le peloton était pointé à plus de sept minutes, mais a priori sans mettre en danger le maillot rose du Français Bruno Armirail.

C'est déjà la huitième fois qu'une échappée arrive au bout dans ce Giro en seulement 15 étapes, dont deux contre-la-montre. Un ratio très inhabituel sur un grand tour où les arrivées au sprint et les explications entre favoris condamnent régulièrement les tentatives de fugue.

La 15e étape du Giro a vu la victoire de l'Américain Brandon McNulty, après un sprint final haletant. Photo : AFP / LUCA BETTINI

Pour Israel Premier-Tech, c’est un autre résultat déchirant à ce Tour d’Italie. Marco Frigo a été le grand animateur de la course.

Frigo a fait une longue échappée en solitaire pour rejoindre McNulty et Healy. À une poignée de kilomètres de l’arrivée, ceux-ci semblaient l’avoir semé, mais Frigo est revenu une nouvelle fois dans le portrait et a pris la tête, pendant que ses deux adversaires cherchaient le moment pour lancer leur attaque.

Mais Frigo avait abattu ses cartes trop tôt, et s’est fait coiffer par McNulty et Healy.

Malgré la déception, c’est une autre course où Israel Premier-Tech était au plus fort de la lutte. Rappelons que le Canadien Derek Gee, a terminé trois fois deuxième, en plus de terminer quatrième vendredi.