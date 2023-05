Le titre mondial de Teddy Riner : La Russie a-t-elle exigé des excuses de l’IJF?

Le Français Teddy Riner a obtenu son 11e titre mondial en prolongation (golden score) en battant le Russe Inal Tasoev.

C'est à 3:42 de la prolongation en finale que Riner, épuisé tout comme son adversaire, a réussi à retourner Tasoev sur la tranche pour le waza-ari. Ce qui lui a donné son 11e titre mondial.

Teddy Riner (en blanc) se bat contre Inal Tasoev dans le combat de médaille d'or des Championnats du monde de Doha le 13 mai.

Mais s'il y a polémique et débat aujourd'hui, c'est que quelques secondes plus tôt, le Russe avait fait tomber Riner en contre-attaque et pensait avoir obtenu le point gagnant, mais l'arbitre a laissé le combat se poursuivre.

Riner avait tenté une prise de hanche (harai-goshi) contrée par son adversaire qui a fait rouler le Français.

Au moment de l'action, l'analyste à la télévision française, l'entraîneur de l'Équipe de France des moins de 23 ans Éric Despezelle a dit:

Attention, avec les nouveaux règlements, Tasoev ne peut pas plonger comme ça, il perd son appui, a précisé le technicien français, prudent. Pas certain que pour l'arbitre, ce soit un waza-ari.

Ils ont appliqué les nouveaux règlements datant de septembre 2022 , a confirmé l'arbitre international Jean-Jacques Rusca après le combat.

Même analyse de la fédération française de judo (France Judo): Tasoev a perdu ses appuis dans le mouvement, pas de waza-ari.

Inal Tasoev, à la recherche de son premier titre mondial, n'a pas contesté la décision arbitrale. Comme il se battait sous bannière neutre, il était le seul à pouvoir déposer plainte. Il ne l'a pas fait.

Pourquoi des excuses?

Pourtant, le 17 mai, à la surprise générale, la fédération internationale a admis, dans un communiqué, qu'il y avait bien eu erreur d'arbitrage.

En prenant en considération les règles d'arbitrage en vigueur et l'opinion d'experts du judo, nous estimons qu'un point pour la contre-attaque de Tasoev aurait pu être accordé , explique l'IJF, qui contredit donc la démarche de son corps arbitral.

La Commission d'arbitrage de l'IJF s'excuse profondément pour sa décision et informe que ce type d'action sera comptabilisé à l'avenir, conformément aux règles en vigueur , souligne-t-elle.

Cette rétractation de l'IJF a fait la Une des journaux, et a alimenté les discussions dans les milieux du judo.

Les excuses dérangeantes (disturbing) de l'IJF , a titré le journal britannique UK Daily News.

Véritable erreur d'arbitrage ou ingérence de la Russie, froissée que son athlète n'ait pas obtenu le titre?

Il faut savoir que le président de la fédération internationale Marius Vizer est un ami de longue date (depuis 25 ans) du président russe Vladimir Poutine, grand adepte des arts martiaux (judo, sambo, karaté) et ceinture noire huitième dan.

Le président Poutine était jusqu'au 27 février 2022 (trois jours après l'opération militaire de la Russie en Ukraine) président honoraire et ambassadeur de l'IJF.

Il est utile de rappeler que Marius Vizer a choisi de réintégrer les athlètes russes et bélarusses dans les compétitions internationales, malgré la guerre en Ukraine qui se poursuit, en suivant la recommandation du CIO, et l'a justifiée le 27 janvier par communiqué.

L'IJF encourage la paix, l'amitié et l'unité partout où les valeurs du judo sont nécessaires. La réintégration des judokas de Russie et du Bélarus repose sur des arguments inattaquables. L'un des piliers de la charte olympique est la participation sans discrimination des athlètes, sans exception.

Il y avait donc des athlètes de Russie aux Championnats du monde de Doha que l'Ukraine a boycottés.

Après le titre donné à Teddy Riner, y a-t-il eu discussion au plus haut niveau pour exiger qu'Inal Tasoev reçoive un prix de consolation?

L'IJF a choisi de présenter ses excuses par communiqué, mais sans retirer le titre à Teddy Riner ni donner une deuxième médaille d'or à Tasoev. Le Français garde donc son titre, mais l'IJF a-t-elle voulu éviter un incident diplomatique avec un pays allié au risque de miner sa crédibilité et la légitimité de son corps arbitral?

Des règles absurdes

Cette hypothèse se répand dans les officines des fédérations nationales, mais le Français David Douillet, double champion olympique et quatre fois champion du monde, ne franchit pas ce pas.

Non, non, je ne crois pas , a-t-il dit à la radio française RMC.

David Douillet, qui a aussi été ministre des Sports, s'en prend aux règlements de plus en plus nombreux et complexes.

Le monde du judo s'est mis en émoi, car ce sont des passionnés, des hyper techniques. J'ai reçu des centaines d'images, des dizaines de vidéos. Ce qui pollue le truc, c'est des règles qui deviennent absurdes.

David Douillet (à gauche) et Teddy Riner lors des Jeux olympiques de 2012 Photo : Getty Images / EMMANUEL DUNAND

On perd l'essence même du combat et tout devient discutable. C'est complètement débile, juge-t-il, il faut arrêter ça.

On assiste depuis plus d'une décennie à une aseptisation de la discipline. On fait un sport de combat, rappelle-t-il. Or, le nombre de golden scores le prouve, on est face à des athlètes qui ne savent plus trop comment attaquer, de quelle manière. Ils sont sur le reculoir. Ça bride les initiatives.

Parce qu'on a décidé que le judo était trop influencé par les techniques de lutte notamment apportées par les athlètes des pays de l'Est, on a voulu supprimer globalement tout ce qui se passe en dessous de la ceinture. Et on se rend compte maintenant que des décisions comme celle du combat de Teddy sont devenues discutables.

Selon David Douillet, il faut redonner une marge de manoeuvre aux judokas.

Aujourd'hui, si je montais sur un tapis, je ne mettrais pas un pied devant l'autre, assure-t-il. Je ne saurais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment le faire, où il faut le faire, si j'ai le droit, si je n'ai pas le droit. C'est une horreur.

Arrêtons d'aseptiser, arrêtons de mettre des règles, et gardons l'essence même de notre discipline. C'est scandaleux , conclut l'ancien champion français haut et fort.

France Judo et Teddy Riner n'ont pas encore commenté la décision de l'IJF de présenter ses excuses.

Une chose est certaine. Ce 11e titre mondial de Teddy Riner, vedette incontestée de ce sport chez les poids lourds, a donné un gros coup de projecteur au judo à un an des Jeux olympiques de Paris.