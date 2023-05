Trois courses étaient au programme, et la Canadienne Megan Gilkes a pu entrer dans le top 10 de la dernière course.

Elle a terminé au 8e rang, ce qui égale ainsi son meilleur résultat dans ce championnat. Dans les deux autres courses du week-end catalan, elle a fini 11e.

Megan Gilkes dans la monoplace no 12 de l'équipe Rodin Carlin Photo : Facebook / Megan Gilkes

Ce début de saison n'est pas facile, admet la Canadienne. Je pensais être dans le top 10 plus souvent. On a pourtant travaillé fort pour trouver les meilleurs réglages qui me permettent de m'exprimer en piste.

La gestion de l'usure des pneus était la clé ce week-end, fait-elle remarquer, car le circuit de Barcelone est celui qui fait souffrir le plus les pneus de tous les circuits sur lesquels nous tournons cette saison.

Après trois étapes (soit 9 courses), la pilote canadienne est au 12e rang du classement général provisoire avec 19 points. Elle est à 5 points du top 10.

Megan Gilkes fait partie de l'équipe Rodin Carlin, dirigée par Stephanie Carlin, avec ses coéquipières britanniques, Abbi Pulling et Jessia Edgar.

Dans le cadre de ses études en ingénierie aéronautique à l'Imperial College London, la pilote ontarienne a obtenu un stage comme aide-ingénieure de piste (track side support engineer) dans l'équipe de F1 Aston Martin de l'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll.

Megan Gilkes, pilote de la monoplace no 12 de l'équipe Rodin Carlin Photo : Rodin Carlin

La pilote no 1 de l'équipe Rodin Carlin Abbi Pulling est quatrième au classement du championnat (77 points). Elle fait partie du programme de développement des pilotes de l'équipe F1 Alpine Renault.

C'est la pilote espagnole Marta Garcia de l'équipe Prema qui domine le classement général avec 135 points.

La saison inaugurale de l'Académie F1 présente 21 courses en 7 étapes. Quinze pilotes sont inscrites. Ce nouveau championnat a été créé par la FIA et est soutenu par la F1.

Les équipes se retrouveront pour deux jours d'essais au circuit d'Aragon en Espagne les 13 et 14 juin. La quatrième étape du championnat aura lieu à Zandvoort aux Pays-Bas du 22 au 24 juin.