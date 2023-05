Felix Rosenqvist le plus rapide à Indianapolis, Katherine Legge se distingue

Lors de la première journée de qualification pour les 500 milles d'Indianapolis, la Britannique Katherine Legge est entrée dans l'histoire de la célèbre course en réalisant le tour le plus rapide pour une femme pilote.

La pilote britannique en est sa quatrième participation au 500 milles d'Indianapolis.

Dans la monoplace de l'équipe Rahal Letterman Lanigan Racing, elle a battu par 2,3 km/h samedi la vitesse sur un tour qu'avait enregistré la Suisse en 2021. Elle a roulé à la vitesse moyenne de 372,767 km/h (231.627 mph), battant le record de 370,4 km/h de Simona de Silvestro réalisé en 2021.

Elle a également battu le record de la vitesse moyenne sur quatre tours (une sortie), à 371,871 km/h soit 231.070 mph), que détenait Sarah Fisher depuis 2002.

Je sais qu'on peut aller encore plus vite, mais bon, je suis soulagée d'avoir traversé cette première journée, car on passe vraiment par toutes sortes d'émotions en qualification à Indianapolis , a réagi la pilote britannique.

Les sites spécialisés ont souligné à gros traits la performance de la Britannique, mais une fois les voitures en piste, personne ne fait la distinction entre les femmes et les hommes. Katherine Legge a réalisé le 30e et dernier temps qualificatif du jour et a obtenu son billet pour la grille de départ.

C'est le Suédois Felix Rosenqvist qui a dominé la première journée de qualification, samedi, en réalisant le troisième tour le plus rapide de l'histoire.

Le Suédois Felix Rosenqvist sur le circuit d'Indianapolis dans la monoplace de l'équipe Arrow McLaren Photo : Indycar / Paul Hurley

Au volant de la monoplace de l'Arrow McLaren, Rosenqvist a atteint la vitesse moyenne de 376,5 km/h.

Seuls deux pilotes ont été plus rapides dans l'histoire de l'Indy 500: le détenteur du record historique, Arie Luyendyk et sa vitesse de 381,3 km/h enregistrée en 1996, et Scott Dixon, avec 376,6 km/h de moyenne en 2022.

Ça se passe bien pour nous depuis quelques jours, a réagi Rosenqvist. Après le premier essai, nous avons fait quelques modifications de réglages, et le dernier essai a été phénoménal. C'est incroyable d'avoir réussi à trouver autant de vitesse.

Voyons voir si dimanche, on pourra répéter ça , a averti le Suédois.

En effet, la performance de Felix Rosenqvist ne lui assure pas la pole position pour la course prévue le 28 mai.

Les 12 pilotes les plus rapides de la journée de samedi s'affronteront d'abord dans la séance Fast 12 (Top 12) ce dimanche avant que les six plus rapide n'accèdent à la séance finale Fast 6 pour la pole position.

Un seul Canadien participe à cette 107e édition des 500 milles d'Indianapolis: le Torontois Devlin de Francesco avec l'équipe Andretti Steinbrenner Autosport. Il a réussi à se classer au 26e rang, samedi.