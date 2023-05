Le Canadien Corey Conners à un coup de la tête au Championnat de la PGA

Associated Press

Co-meneur au début de la troisième ronde, le Canadien Corey Conners a bien commencé la journée de samedi avec deux oiselets et 13 normales, lui permettant de rester en tête un bon moment, jusqu'à ce qu'une seule erreur ne lui fasse perdre la tête du deuxième tournoi majeur de la saison.

Après avoir mal exécuté une sortie de fosse de sable, alors que la balle s'est logée dans la bordure de la fosse nécessitant un allègement, Conners a inscrit un double boguey et a finalement terminé sa journée avec une carte de 70.

Conners est à un coup du meneur après trois rondes avec un cumulatif de -5, l'Américain Brooks Koepka, auteur de la meilleure carte du jour, un 66, par un temps pluvieux à Oak Hill, dans l'État de New York.

Koepka devra désormais terminer le travail, chose qu'il n'a pas été capable de faire le mois dernier au Tournoi des maîtres, avec deux coups d'avance au début de la ronde finale, lorsque Jon Rahm l'a finalement rattrapé pour l'emporter.

Le Norvégien Viktor Hovland est aussi à -5 avec une carte de 70. L'Américain Bryson DeChambeau suit à -3.

Deuxième golfeur au classement mondial, Scottie Scheffler a commencé la troisième ronde avec deux bogueys de suite et n'a obtenu aucun oiselet avant le 14e trou, son seul de la ronde. Scheffler a terminé sa journée avec une carte de 73 et est encore dans la course.

Le Canadien Adam Svensson a remis une troisième carte de 73, après deux consécutives de 70 et est à égalité au 20e rang à +3 avec son compatriote Taylor Pendrith (74) et cinq autres golfeurs.