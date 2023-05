Une 10e saison remplie de défis pour le Royal de Montréal

D’espoirs, d’abord, parce que l’équipe semble a priori regorger de jeunes talents. Près d’une quinzaine de joueurs de l’équipe font partie de la sélection canadienne des moins de 24 ans qui se rendra aux mondiaux de Nottingham, en Angleterre, du 2 au 8 juillet. S’y greffent des joueurs plus expérimentés, dont l’Américain Kevin Quinlan, qui a joué plus de matchs que quiconque dans l’American Ultimate Disc League (AUDL).

Si Washington et New York sont destinés à monopoliser les deux premiers rangs de la Division est, selon le nouvel entraîneur-chef Alexandre Lemieux, Montréal peut se battre pour la 3e et dernière position qui donne accès aux éliminatoires avec Toronto, Philadelphie et, justement, Boston.

Si on est capable de se qualifier pour les séries, juste de se qualifier, ce serait une réussite pour le Royal de Montréal de 2023 , ajoute Lemieux.

Embaucher tous ces joueurs internationaux s’accompagne toutefois d’un prix à payer dont la teneur reste à déterminer. La période couverte par les mondiaux et par les camps de l’équipe nationale comprend des matchs contre des concurrents directs pour une place en éliminatoires. C’était le cas samedi dernier, lors de la défaite à Toronto qui a lancé la saison du Royal.

Par conséquent, l’effectif est vaste. Il y aura du roulement de match en match.

Il y a de la pression sur les personnes qui sont peut-être un peu plus bas dans la liste de l’effectif, reconnaît Lemieux. Eux, quand nos joueurs U-24 ne sont pas là, ils doivent dire qu’ils sont les joueurs qui doivent répondre présent et montrer leurs talents. Mais ils doivent se sentir impliqués pendant tout le processus. On veut s’assurer qu’ils soient bien à l’aise dans ce rôle. On travaille beaucoup sur cet aspect mental depuis plusieurs semaines pour comprendre le rôle de chacun.

Liam McKeown, professionnel de première année, fait partie de ce groupe de joueurs qui pourrait regarder certains matchs depuis les gradins. J’ai joué samedi passé, aujourd’hui, je ne joue pas , indique-t-il comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. Le travail en amont a l’air de porter ses fruits, déjà.

McKeown fait preuve d’un réalisme à toute épreuve, même s’il reconnaît qu’un effectif de grande taille n’est pas l’idéal.

La chimie va être plus dure à construire, peut-être, souligne-t-il. Mais ce qui est bien, c’est qu’on a beaucoup de talent et de potentiel. Il faut juste trouver notre rythme et construire là-dessus.

Le Royal de Montréal fête son 10e anniversaire en 2023. Photo : Royal de Montréal/Christian D'Auteuil

Avec autant de joueurs de moins de 24 ans, l’équipe n’arrivera pas à maturité avant un certain temps, ce qui n’a pas empêché environ 1200 spectateurs de se rendre au Complexe sportif Claude-Robillard samedi. Montréal, on le sait, aime les équipes championnes, et le Royal n’y est pas encore tout à fait.

L’expérience est d’ailleurs un facteur clé dans l’AUDL, selon le vétéran Malik Auger-Semmar. À sa septième saison dans la ligue, il constate que les noyaux des équipes championnes sont généralement un peu plus vieux que celui de leurs concurrentes.

Nous, c’est la nouvelle génération en ce moment, souligne Auger-Semmar. Notre moyenne d’âge doit être autour de 22 ou de 23 ans. On est dans un processus de développement. Nos jeunes apprennent beaucoup cette année, et, au fur et à mesure du bagage d’expérience qu’on va être capable de se construire, on va être capable d’avoir une équipe très compétitive.

« Je ne veux pas parler de reconstruction, mais je dirais qu’on est dans une situation d’apprentissage. » — Une citation de Malik Auger-Semmar, joueur, Royal de Montréal

Il apparaît donc intrigant qu’on ait confié les rênes de l’équipe à un tout jeune entraîneur cette saison. Après 10 ans comme entraîneur au basketball, Lemieux s’est reconverti dans l’Ultimate, un sport entré dans sa vie comme sport de remise en forme avant le basket , admet-il bien humblement.

Il allait de soi que Lemieux s’inspirerait de son ancien sport. Il se met à parler d’offensive triangulaire, des mouvements des meneurs et des gardes, de Michael Jordan... Pas de pression, les amis.

Mais l’entraîneur convainc, on dirait bien. Son joueur Julien Sénéchal le qualifie même de cerveau – comme compliment et non comme dans l’univers de François Pérusse.

On a joué avec lui avant qu’il soit entraîneur, rappelle Sénéchal. C’est un gars curieux, intelligent, passionné. Ça se voit qu’il se dévoue quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est bon de l’avoir vu qu’on est proche de lui et que c’est super facile comme relation.

La relation semble aussi facile avec le public, que joueurs et entraîneur vantent pour son ampleur et son intensité. Un public de connaisseurs qui, samedi, applaudissait les nuances du jeu. Un public à même d’apprécier la situation délicate dans laquelle se retrouveront parfois leurs préférés.