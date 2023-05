Des inondations frappent le site olympique de surf à Tahiti

Des inondations à Tahiti ont détruit le 1er mai une cinquantaine d'habitations et emporté une dizaine de voitures vers la mer sur le site de Teahupoo où se dérouleront les épreuves olympiques des JO de 2024.

Le nouveau président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, s'est voulu rassuant.

Nous allons tout mettre en oeuvre pour que les Jeux olympiques se déroulent ici , a-t-il dit devant la presse locale. Il doit tout de même prendre acte de ce qui s'est passé à Teahupoo et lire le rapport que doit lui envoyer la ministre de la Jeunesse et des Sports de Polynésie qui a rendu visite à la population sinistrée.

Deux fortes crues de la rivière Fauoro à Tahiti ont fait peur à la population. Selon les habitants, la construction d'une nouvelle passerelle pour les Jeux olympiques sur la route du bout du monde a une part de responsabilité dans ces inondations.

La vague de boue a heurté les tôles qui protégeaient le chantier et tout s'est précipité vers les maisons , a affirmé Alexis Taupua, qui a tout perdu dans cette crue.

Les dégâts sont importants à Teahupoo, le site olympique des JO de 2024. Photo : Journal télévisé de France 3

Une nouvelle crue, de moindre intensité, avait touché Teahupoo la semaine suivante. L'ISA (International Surfing Association), le comité d'organisation local (COJOP) et le CIO ont promis de verser chacun 10 000 euros (14 500 $ CAN) pour soutenir les habitants touchés par les crues, en plus des aides locales

Lors d'une visite le 16 mai aux familles touchées par ces inondations, la nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports de Polynésie, Nahema Temarii, avait évoqué la possibilité de révoquer l'engagement d'organiser l'épreuve olympique de surf à Tahiti.

Une autre ville en Métropole pourrait prendre notre place, a suggéré Nahema Temarii, mardi. On sort d'une crise sanitaire qui a engendré une crise économique. Et cette organisation aura forcément un impact financier.

Notre situation économique est fragile, a-t-elle rappelé. Il y a eu des sinistres liés aux inondations ces derniers jours, et nous avons pu constater la dénaturalisation des sites. Il va falloir étudier tout ça. À moi désormais d'apporter au président Brotherson des informations fiables et le ressenti de la population pour lui permettre de prendre la meilleure décision.

La ministre de la Jeunesse et des Sports de Polynésie a depuis tempéré ses propos.

Je réagissais à la crue de Teahupoo, a-t-elle expliqué vendredi. J'étais attentive aux préoccupations de la population, sous le coup de l'émotion et de la tension.

Les travaux pour la présentation des épreuves olympiques se poursuivent tout de même.

Les inondations n'ont pas eu d'impact parce que la zone choisie pour le centre (olympique) est insubmersible , a assuré samedi à l'AFP Barbara Martins-Nio, la responsable du site pour le comité d'organisation des JO.

Le site de Teahupoo, qui accueille chaque année une étape du circuit mondial, offre aux surfeurs l'une des plus belles vagues et l'une des plus puissantes au monde.