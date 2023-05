La Tchéquie et les États-Unis l’emportent au mondial de hockey

Associated Press

Associated Press

Dominik Kubalik et Jakub Flek ont trouvé le fond du filet dans un intervalle d'environ six minutes en deuxième moitié de première période et ces buts ont suffi pour procurer à la Tchéquie une victoire de 2-0 sur la Norvège dans un match du groupe B du Championnat du monde de hockey sur glace, samedi à Riga, en Lettonie.