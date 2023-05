Holger Rune l’emporte difficilement à Rome et passe en finale

Le Danois Holger Rune, no 7 au monde, a obtenu son billet pour la finale des Internationaux d'Italie à Rome. Il a souffert face au Norvégien Casper Ruud (no 4), mais l'a finalement éliminé en trois manches de 6-7 (2/7), 6-4 et 6-2.

C'était le cinquième affrontement entre les deux hommes d'Europe du nord, et Casper Ruud n'avait jamais perdu. Rune met donc fin à sa série de défaites contre Ruud.

Le Danois a cette fois eu le dessus, mais de très peu. Sous une fine pluie, il a perdu la première manche au bris d'égalité 6-7 (2/7) avant de remporter les deux suivantes 6-4 et 6-2 au terme de 2h49 d'efforts.

Rune a sauvé 5 balles de bris sur 6 contre lui (83% de réussite), et a réussi à briser le service de son adversaire quatre fois en quatre tentatives (100% de réussite).

Casper Ruud en demi-finale des Internationaux d'Italie Photo : Getty Images / Alex Pantling

Je n'avais rien à perdre dans la deuxième manche, je me suis dit que ce serait peut-être ma dernière à Rome, a expliqué Rune. J'ai décidé de profiter de chaque échange et j'ai joué plus librement. Ça a été la clé de ma victoire.

Holger Rune connaît un printemps du tonnerre sur terre battue. Il va disputer à Rome sa troisième finale en quatre tournois cette saison.

Il sera opposé en finale dimanche au gagnant de l'autre demi-finale entre le Grec Stefanos Tsitsipas (no 5), finaliste à Rome en 2022, et le Russe Daniil Medvedev (no 3), dont le match a commencé, mais a été interrompu par la pluie.

À huit jours des Internationaux de France, le jeune Danois de 20 ans, tombeur du tenant du titre Novak Djokovic en quarts de finale, confirme son ascension.

Je viens de disputer mon meilleur tennis, contre Novak et contre Casper (en deuxième moitié de match). Ils ne sont pas des proies faciles , a fait remarquer Rune.

Il avait déjà atteint la finale tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo (défaite contre Andrey Rublev) et celle du tournoi ATP 250 de Munich (victoire contre Botic van de Zandschulp, son quatrième titre).