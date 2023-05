Jim Brown, l’un des plus grands porteurs de ballon de la NFL, meurt à 87 ans

Élu meilleur joueur de la saison 1965, sa dernière dans sa courte carrière dans la NFL (1957 à 1965), Jim Brown a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en 1971.

Brown a mené les Browns de Cleveland à leur dernier titre de la NFL en 1964 avant de prendre sa retraite la saison suivante pour devenir un acteur. Il a joué dans plus de 30 films, dont Any Given Sunday et The Dirty Dozen.

À sa retraite, il détenait les records de la NFL pour les verges au sol (12 312) et les touchés (126). Et malgré son style très physique sur le terrain mêlant puissance et endurance, il n'a jamais raté un match en neuf saisons.

Jim Brown a aussi fait sa marque comme un des chefs de file du mouvement pour les droits civiques dans les années 1960. Il a notamment organisé une rencontre à Cleveland en 1967 des plus grands athlètes noirs américains de l'époque, dont Bill Russell et Kareem Abdul-Jabbar, pour soutenir le combat de Mohamed Ali contre la guerre au Vietnam.

