Brent Lakatos, l’homme de toutes les distances, de retour sur piste

Du 100 m au marathon, il n’a presque pas eu de jours de repos. Il est rentré à la maison avec quatre médailles d’argent dans ses bagages. Mais au fond de lui, il n’avait pas le sentiment du devoir accompli.

Je n’ai pas l’impression d’avoir terminé le travail à Tokyo. Je voulais gagner au moins une médaille d’or.

Il a fini 2e aux 100, 400, 800 et 5000 m.

Brent Lakatos Photo : Athlétisme Canada

C'est maintenant ce qui le motive à renouer avec la compétition en vue des Jeux paralympiques de Paris, peut-être pour un ultime tour de piste. Lakatos soufflera ses 43 bougies en juin prochain.

Après une pause de presque deux ans, il participera cette fin de semaine en Suisse au dernier Grand Prix d’athlétisme de la saison. La dernière occasion pour lui d’obtenir son billet pour les mondiaux, qui auront justement lieu à Paris cet été.

Le Canadien, installé en Angleterre depuis plusieurs années, ressent un peu de pression sur ses épaules. D’autant plus que depuis sa pause, il n’a pris part qu’à une seule compétition locale. Et que ça s’est très mal passé , lance-t-il. Mais je suis plus en forme maintenant, et je pense que ça va bien se dérouler.

Après la déception japonaise, le détenteur de 11 médailles paralympiques dit ne jamais avoir songé à la retraite, pas même pendant son long congé qui s'est avéré salutaire.

Lakatos reprendra l'action dans un endroit où il a connu beaucoup de succès. C'est en Suisse, au Grand Prix de Nottwill, qu'il a triomphé aux 100 et 800 m en 2021.

Il n'est pas question de se ménager pour ce retour. Il s'est inscrit à toutes les épreuves au programme. Six courses en tout, allant du 100 au 1500 m.

Ce sont deux épreuves par jour, l’hôtel est juste à côté. Je pense que ça va bien aller. Mais il admet toutefois que s’il se qualifie pour les mondiaux, il va évacuer certaines distances de son répertoire. Question de bien choisir ses combats.

Je vais enlever le 100 m de mon entraînement ensuite, et j’ai déjà éliminé le marathon , explique-t-il.

Ce sont des choix stratégiques. Mais pour ce Grand Prix, en Suisse, il trouve opportun de participer au 100 m, car il s’agit d’une avenue de plus vers les mondiaux de Paris. Pour être qualifié, il faut être parmi les huit premiers dans l'une des catégories. Et je pense qu’au 100 m, je pourrai faire top 8.

Ensuite, il sera impératif pour lui de réduire son registre, en éliminant les deux extrêmes. Le 100 m, car il utilise un équipement différent, pour le sprint. Ce ne sont pas les mêmes gants. Pour les autres distances, j’utilise des gants durs, en plastique, pour me propulser. Mais au sprint, j’utilise des gants en caoutchouc. Je pourrai les ranger pour de bon, après.

Et fini, le marathon, même s’il s’agit d’une épreuve dans lequel l’athlète de Dorval a excellé par le passé. En 2020, il a remporté le prestigieux marathon de Londres, sa terre d'accueil.

Brent Lakatos lors du marathon de Londres en 2020 Photo : pool via reuters / ADAM DAVY

Mais je n'aime pas vraiment ça, c'est pénible. C'est long! C'est beaucoup d'investissement en termes de temps et d'énergie. Je pense que c'est terminé pour moi les très longues distances.

On peut comprendre, il est difficile d'imaginer un sprinteur olympique participer aussi à un marathon, quelques jours après avoir tout donné dans un 100 m, par exemple. Selon Lakatos, il serait plus juste de comparer ces efforts à celui d'un nageur olympique.

« Comme un sprinteur travaille surtout avec les jambes, ce serait plus juste de comparer à un nageur polyvalent, qui travaille avec les bras. Ce sont de plus petits muscles, avec un meilleur temps de récupération. C'est un peu comme si Michael Phelps faisait le 100 m et le 4000 m. » — Une citation de Brent Lakatos

Les deux entraînements, entre les distances de fond et les sprints, sont difficiles à concilier , indique-t-il.

Avec du recul, est-ce qu'il regrette de ne pas avoir sacrifié une mesure ou deux, à Tokyo, dans l'espoir de convertir une médaille d'argent en or?

Mon programme à Tokyo, c'était trop, oui. Mais peu avant le début des Jeux, j'ai éprouvé des problèmes de santé. C'est plus ça qui a joué conte moi. J'étais correct rendu là-bas, mais ça a été long pour me rétablir. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Sans ça, je pense que j'aurais fait mieux.

Peut-être que si j'avais retiré le 100 m, ça m'aurait aidé. Mais le marathon, ça n'aurait pas changé grand-chose, car c'est le même entraînement que pour le 5000 m.

Il est inutile de toute façon de regarder vers l'arrière. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille...

Et Lakatos préfère placer Paris dans son viseur pour les mondiaux et ensuite pour les Jeux paralympiques. Ce sera l'occasion pour lui de mettre la main sur une des médailles dorées qui lui a échappé, à l'été 2021, que ce soit aux 400, 800 ou 5000 m (mais pas au 100 m).

Et il profitera cette fois d'un petit avantage par rapport à son aventure nipponne. Pas besoin de faire de longs déplacements en avion. J'aurai juste à conduire de l'autre côté de la manche!

Tout ça commence avec un voyage à Nottwill, dès jeudi.