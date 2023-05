Louis Krieber-Gagnon, de retour au plus haut niveau, vise Paris 2024

Il y a ce week-end les Championnats canadiens ouverts à tous (open) à Montréal. Louis Krieger-Gagnon se souvient bien de sa première participation aux nationaux.

J'en ai fait plusieurs. Ma première qualification aux Championnats canadiens, c'était à Calgary, et on avait pris l'avion, c'était vraiment nouveau, explique-t-il à Radio-Canada. Moi, j'avais envie de voyager, c'est ce qui m'a fait aimer la compétition de haut niveau. C'était magique de pouvoir voyager grâce au judo.

Aujourd'hui, quand il prend l'avion avec l'équipe nationale, c'est pour aller se battre en Europe, en Turquie, en Mongolie, au Qatar...

Louis Krieber-Gagnon à Marrakech au Maroc en 2019 Photo : IJF / Emanuele di Feliciantonio

Les Championnats canadiens ouverts, c'est le passage obligé vers les tournois internationaux. Encore faut-il continuer à progresser, comme le rappelle l'athlète de 27 ans.

Il y a des critères à respecter pour être dans l'équipe nationale, et pour les atteindre, tu dois obtenir des résultats à l'international , précise-t-il.

Louis Krieber-Gagnon a grandi dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal à quelques rues du club Shidokan qui était alors le centre national d'entraînement, dirigé par Sensei Hiroshi Nakamura.

Ses parents voulaient qu'ils posent sa console vidéo. Après des essais en natation et en gymnastique, il a aimé le judo. Au Shidokan, il a pu côtoyer de grands champions, notamment Nicolas Gill et Antoine Valois-Fortier. Comment ne pas être inspiré ?

Le programme sports-études du Collège de Montréal, ses habiletés physiques et son intelligence l'ont aidé à gravir les échelons. Il a été champion du monde cadet en 2013 à Miami en Floride.

Aujourd'hui âgé de 27 ans, il a roulé sa bosse, ayant participé à 11 championnats du monde. Il se bat dans la catégorie des moins de 90 kg, et se classe au 54e rang mondial.

Sa cinquième place au tournoi grand chelem d'Antalya en Turquie en 2022 lui a permis d'obtenir son billet pour les mondiaux senior. Il avait obtenu la meilleure performance de sa carrière en grand chelem, avec un combat (perdu) pour la médaille de bronze, après des victoires contre des adversaires du top 15 mondial.

Louis Krieber-Gagnon Photo : Société Radio-Canada

Comme pour de nombreux athlètes, la pandémie planétaire a ralenti sa progression, et une blessure à l'épaule le 17 avril 2022 lors des Championnats panaméricains de Lima (à son premier combat) l'a obligé à s'arrêter complètement entre juillet et janvier 2023. C'est au niveau mental qu'il a dû relever le défi.

Je ne voulais pas me morfondre sur mon sort, me laisser aller. Je devais contrôler ce que je pouvais contrôler. Pendant ma réhabilitation, j'ai lu beaucoup de livres sur le travail mental, précise-t-il. J'ai travaillé sur tous les aspects de ma récupération pour ne pas perdre mon temps à ne rien faire.

À son retour sur les tatamis, il a vite retrouvé ses repères, et deux tournois grand chelem en mars l'ont rassuré: Tbilissi en Géorgie (1-1) et à Antalya en Turquie (1-1). Il a gagné 18 places au classement mondial pour s'installer au 54e rang.

Je ne dirais pas que c'est comme le vélo, indique-t-il en riant. Car pour revenir, c'est beaucoup de travail. C'est dur pour le mental et pour le corps. Toutes les heures qu'on doit sacrifier.

J'étais un peu stressé à Tbilissi, ma première compétition depuis ma blessure, admet-il. J'ai fait deux combats, une victoire et une défaite, et je me suis bien battu contre le champion olympique.

Il ne faut pas toujours se fier au résultat. C'est le cas de Louis Krieber-Gagnon aux Championnats du monde de 2023, à Doha.

Il a disputé deux combats, deux combats serrés. Il a à chaque fois poussé ses adversaires en prolongation (golden score), et à chaque fois, un waza-ari a fait la différence (pas d'élimination par ippon). Une performance saluée par l'entraîneur national Antoine Valois-Fortier.

C'est une belle progression, on est satisfait de voir qu'il est compétitif avec les meilleurs au monde, a constaté le médaillé des JO de 2012. Il progresse à chaque compétition. Je crois qu'on s'en va dans la bonne direction.

Louis Krieber-Gagnon aux Championnats du monde de 2023 Photo : IJF / Tamara Kulumbegashvili

Le camp d'entraînement à l'INS-Québec avait été très intense et aux mondiaux, je me sentais prêt. Je sentais que je pouvais rivaliser, que j'avais ma place. Mes deux combats sont allés en prolongation, rappelle-t-il, et j'aurais pu continuer. Je suis sorti de là sans regret.

Garçon charmant dans la vie, Louis Krieber-Gagnon l'a peut-être été un peu trop longtemps sur les tatamis. Il dit avoir corrigé ce défaut en travaillant sur lui-même.

Souvent, dans le passé, j'ai manqué d'agressivité, mais j'ai travaillé sur moi-même, affirme-t-il, et depuis mon retour, j'ai plus l'instinct compétitif. Ça se travaille intérieurement. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et avant, je ne l'avais pas instinctivement, car personne autour de moi, dans ma famille, ne faisait de judo. Avec le travail mental pendant ma convalescence, j'ai amélioré cet aspect-là.

Deux grosses compétitions attendent le Montréalais de 27 ans en juin, deux épreuves grand chelem, au Kazakhstan (16-18) et en Mongolie (23-25). De quoi satisfaire son goût marqué pour les voyages. Un passage obligé décidera de sa trajectoire et de sa préparation pour les JO de 2024.

Je vais tout donner pour gagner une médaille, dit Krieber-Gagnon. L'objectif d'aller aux JO de Paris est réaliste, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un but lointain. Ça vient vite. Ce n'est pas du stress, ça me pousse à être assidu et faire ce que j'ai à faire pour me qualifier.

Louis Krieber-Gagnon a encore de belles années de judo devant lui. La fourchette optimale est de 23 à 28 ans (aptitudes + forme physique + expérience), mais elle s'élargit au-delà de la trentaine dans les catégories poids lourds (90 kg et 100 kg).