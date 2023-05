La quête de maturité de Logan Mailloux

Logan Mailloux se chicanait vertement avec un adversaire pour une énième fois. Il a même eu un échange musclé à travers la baie vitrée avec un employé de l’aréna, fier disciple des Petes, qui narguait alors les Knights sur le point de perdre le quatrième match de la série et de se retrouver en arrière 1-3 dans la grande finale de la Ligue de l’Ontario (OHL).

Mailloux était de tous les combats dans ce duel lors de notre passage dans la charmante Peterborough. À vue de nez, il a bien dû jouer 30 minutes (la ligue ne comptabilise pas cette donnée).

Trente-trois , nous corrigera plus tard Dylan Hunter, fils de Dale et entraîneur des défenseurs des Knights.

L’on devine que sous ses airs impassibles, Timmins, revenons-y, ne pouvait s’empêcher de sourire devant le jeu de ce choix de premier tour. Son choix de premier tour, pour le Canadien en 2021.

Ç’aura été la dernière grande décision de son règne, la plus controversée aussi pour les raisons que l’on sait, celle qu’il n’aura su justifier si ce n’est que par un long silence d’une vingtaine de secondes plus éloquent que n’importe quel commentaire.

Cloué au pilori, il a fini par perdre son emploi et Mailloux a dû se plier à toutes les exigences du CH pour avoir le droit de demeurer dans l’organisation. Il fallait faire amende honorable pour ce délit sexuel commis en Suède quand il était mineur.

Impossible de savoir ce qu’en pense aujourd’hui Timmins, qui a préféré rester discret.

Photo: Radio-Canada / Ivanoh Demers Logan Mailloux au camp des recrues du Canadien Photo prise au complexe sportif Bell à Brossard, Québec, Canada. Sur la photo: (Gauche à droite) Logan Mailloux Le 11 Juillet 2022 2022/07/11 Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Aujourd’hui, l’état-major du Canadien a un défenseur talentueux entre les mains sans devoir porter l’odieux, si l’on peut dire, de l’avoir repêché. Un legs de Timmins donc, qui n’était évidemment pas à Peterborough pour évaluer son ancienne sélection, mais probablement pour faire son rapport sur Easton Cowan ou Denver Barkey, parmi d’autres.

Mailloux a suivi les thérapies, s’est impliqué dans sa communauté. Ses efforts ont satisfait l’organisation au point où Kent Hughes lui a accordé son premier contrat professionnel, en septembre dernier.

On a été très actifs cette année, que ce soit pour aller visiter des hôpitaux ou des écoles. On organisait des rencontres avec les partisans. Plein de trucs du genre , nous a expliqué Mailloux après le match.

« J’aime penser que je suis un leader dans notre équipe et dans la communauté. » — Une citation de Logan Mailloux

La quête de maturité de Mailloux ne faisait toutefois que commencer.

Patience et longueur de temps

Cette maturité chèrement acquise est un long processus, nous disait un recruteur, qui ne se complètera pas du jour au lendemain.

Le jeune joueur a montré patte blanche et s’échine à démontrer, depuis, que les événements lui ont permis de s’améliorer comme être humain. Le Canadien l’a reconnu et, tout en suivant ses démarches personnelles, s’intéresse maintenant au joueur de hockey.

Compréhensible. Il y a là beaucoup à aimer. Il a amassé 53 points dont 27 buts en 59 matchs cette saison. Il a enchaîné avec 21 points en 19 matchs de séries. Son rendement est impressionnant. Ses habiletés aussi.

Certains chevaux de trait au Moyen-Âge ont été traités, selon ce qu’on raconte, avec plus de délicatesse que Mailloux en ce mercredi soir du mois de mai.

Trente-trois minutes sur la glace donc, 12 (!!!) tirs au but, plus d’une vingtaine de tentatives, des montées à l'emporte-pièce, une domination en possession de la rondelle et du jeu somme toute intelligent dans son territoire. Il a terminé la soirée à -3, d’accord, mais ce n’était pas vraiment de son fait, puisqu’il passait son temps sur la patinoire et que les Knights ont finalement échappé la rencontre 5-3, dont un but accordé dans un filet désert.

Logan Mailloux et deux de ses coéquipiers Photo : Crédit : Knights de London

Mailloux travaille à peaufiner son jeu défensif. Voilà sa grande lacune, ce qui, pour un arrière, peut poser problème. Il y a autre chose aussi.

Des fois, il essaie de trop en faire, de déjouer tout le monde, de ne pas distribuer la rondelle. Il va se le faire reprocher par ses coéquipiers un jour. Oui, ça marche souvent dans le junior parce qu’il a de grandes enjambées, il patine super bien vers l’avant, il a de bonnes mains, un bon tir, mais il faut regarder son côté collectif. Quand il est pressé, il veut trop en faire , nous racontait un recruteur.

Lors de notre passage, il est apparu plutôt responsable dans son territoire, avec quelques petites nonchalances ici et là. L’échantillon était bien maigre, mais impressionnant.

On lui a demandé de jouer plus défensif et il est d’accord avec ça. Ça démontre qu’il a pris de la maturité , a estimé Dylan Hunter.

Je peux l’envoyer contre n’importe quel trio de l’autre côté, il est en train de se transformer en un joueur responsable défensivement. L’utilisation de son bâton pour couper les jeux, le contrôle de son écart avec le porteur de la rondelle, ses sorties de zones, etc. Il a toujours été excellent avec la rondelle, mais on a vu beaucoup d’amélioration dans son jeu sans la rondelle , a enchaîné l’entraîneur adjoint.

Notre recruteur, lui, tempère. Là où le fils Hunter expose une progression cette saison, il y voit plutôt un travail de longue haleine à peine en chantier.

Ce trait de caractère qui a conduit Mailloux à commettre une erreur en partageant à ses coéquipiers une photo explicite d’une jeune femme sans son consentement se manifeste aussi dans son jeu, à une échelle infiniment moins importante il va sans dire.

Ce n’est pas qu’il n’a pas le sens du jeu. Je pense plutôt qu’il s’autoévalue mal. Je pense qu’il se croit tout permis , a d’abord laissé tomber le dépisteur en question.

« Ça revient un peu à ses prises de décisions hors glace. Je pense qu’il a un petit problème d’estime de lui-même. Il va arriver au niveau supérieur et va sûrement ramener ses deux pieds sur terre à moment donné, mais ça ne se fera pas en claquant des doigts. » — Une citation de Un recruteur à propos de Logan Mailloux

Ce n’est qu’une opinion. Une mise en garde en même temps, à l’aube du début de sa carrière professionnelle. Il n’y a rien comme la patience, l’expérience et la perspective du temps qui passe pour prendre un pas de recul, faire un peu d’introspection et comprendre où l’on en est dans la vie.

Mailloux, lui, estime que ç'a été une bonne année . En plus de ses défis personnels, il a dû purger une suspension pendant la moitié de la saison dernière et s’est fait opérer à une épaule après seulement 12 matchs, à l’hiver 2022.

Ça fait du bien de jouer au hockey. On a connu un long parcours et c’est la meilleure chose pour moi. Je dois juste avoir le plus de répétitions possibles , a-t-il laissé tomber dans une formulation à la Martin St-Louis.

Je veux être un défenseur complet capable de jouer en toutes circonstances, que l’on soit en avant par un but ou en retard par un. J’essaie de nettoyer mon jeu un peu , a fait valoir Mailloux.

Un jeu d’enfants, probablement, quand on a d’abord pris le temps de nettoyer sa vie.

En rafale

Les Knights ne sont pas parvenus à renverser la vapeur face aux Petes de Peterborough, qui ont remporté la finale de la Ligue de l'Ontario en 6 matchs avec une victoire 2-1, dimanche.

Mailloux, évidemment, souhaite faire le saut directement avec le Canadien l’an prochain. Sa prestation au camp d’entraînement sera fort attendue étant donné les failles du côté droit de la défense tricolore.

Dylan Hunter ne s’est pas risqué à prédire la chose. Il a tout de même spécifié que physiquement, ce n’était pas un problème.

Si je compare avec Evan Bouchard qu’on a eu ici, lui avait besoin de prendre de la force. Mailloux est un peu plus comme John Carlson. Un très gros monsieur qui mange la glace. Il est… très gros. Physiquement, il est prêt. Après ça, il s’agit de voir comment il va s’adapter.