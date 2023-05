Spano et Del Biaggio resteront à jamais associés à deux des épisodes les plus embarrassants du règne de Gary Bettman à titre de commissaire de la LNH.

En 1996, John Spano est parvenu à acheter les Islanders de New York en prétendant qu’il était l’héritier d’une colossale fortune familiale et qu’il était parvenu à monter, en l’espace de 6 ans, 10 entreprises employant 6000 personnes dans le monde.

Or, tout cela n’était que du vent.

Avant d’ acheter les Islanders pour 165 millions de dollars, Spano avait tenté de se porter acquéreur de la moitié des Stars de Dallas. Il avait toutefois été incapable de conclure la transaction. Le propriétaire des Stars à l’époque, Ted Green, avait fini par se lasser des demandes déraisonnables de Spano. Sans compter le fait que les membres de la direction des Stars trouvaient suspect que la luxueuse maison de Spano ne soit pas meublée et que ce dernier insistait toujours pour que ses interlocuteurs paient la note dans les restaurants.

Toujours est-il que Spano a réussi à prendre le contrôle des Islanders même si les propriétaires précédents n’avaient pas été payés et que ses chèques rebondissaient constamment. Qui, dans la vie, est assez négligent pour céder une entreprise de 165 millions à quelqu’un avant d’avoir été payé et sans faire de vérification diligente?

Ce n’est finalement qu’en 1997, quand Spano a omis de se présenter à une réunion des gouverneurs, que les dirigeants de la LNH se sont rendu compte que quelque chose clochait.

John Spano a été condamné pour fraude plusieurs années plus tard. Son histoire rocambolesque a même fait l’objet d’un documentaire.

***

William Boots Del Biaggio, lui, a sévi au milieu des années 2000 en se portant acquéreur des Predators de Nashville. Ce financier de Silicon Valley a apposé son nom sur des relevés d’investissement appartenant à d’autres personnes. Cela lui a permis de bénéficier de prêts de quelque 110 millions de deux propriétaires de la LNH et de plusieurs banques.

Boots Del Biaggio voulait tellement une équipe de la LNH qu’il avait même fraudé une banque d’investissement, l'Heritage Bank of Commerce, dont il avait été l’un des cofondateurs avec son père une vingtaine d’années auparavant. Del Biaggio utilisait par ailleurs l’argent de clients qui lui avaient confié leurs économies pour financer son opulent style de vie.

Tout comme John Spano, William Del Biaggio a abouti en prison pour fraude.

Ce ne sont là que deux des histoires scabreuses que Gary Bettman a dû gérer depuis le début de son mandat.

Bruce McNall en 1994 Photo : Getty Images / Mike Powell

Par ailleurs, dès son arrivée en poste, en 1993 et 1994, Bettman avait été confronté à la chute du propriétaire des Kings de Los Angeles, Bruce McNall. Ce dernier était alors le président du bureau des gouverneurs de la ligue, rien de moins.

En décembre 1993, McNall, qui avait amassé sa fortune en collectionnant et en revendant des pièces de monnaie rares, a plaidé coupable à des accusations de fraude et a admis avoir floué plusieurs banques pour une somme supérieure à 230 millions sur une période de 10 ans.

Tout cela pour dire, et c’est une constante dans l’histoire de la LNH, que les propriétaires d’équipes ne sont pas tous des enfants de chœur. Et que la prudence et la moralité sont des concepts élastiques dans la ligue.

Par exemple, si le directeur général des Ducks d’Anaheim Bob Murray fait l’objet de plaintes parce qu’il est colérique, on le force à démissionner. Mais si le propriétaire de l’équipe, Henry Samueli, paie une substantielle amende pour éviter la prison dans une histoire de fraude boursière, la LNH ne s’embarrasse pas de ce genre de détail. C’est ce qui est arrivé pour M. Samueli en 2008.

***

Tout cela nous ramène à ce qui s’est produit à Tempe au début de la semaine.

Les citoyens de cette ville de l’Arizona ont massivement refusé le projet de construction d’un quartier de divertissement et d’un nouvel amphithéâtre qui leur était proposé par le propriétaire des Coyotes, Alex Meruelo.

En échange d’un congé de taxes d’un demi-milliard de dollars et de la permission d’opérer un salon de paris, Meruelo proposait de bâtir son quartier de rêve et son aréna sur le site d’un dépotoir situé à proximité de l’aéroport Sky Harbor de Phoenix.

En plus d’être contaminé, le site convoité se trouvait en plein dans la trajectoire de décollage et d’atterrissage des avions. En raison du bruit, construire des résidences à cet endroit (ce qui était aussi prévu) contrevenait aux règles de la Fédération de l’aviation américaine, selon la Ville de Phoenix et les dirigeants de l’aéroport.

Quand vous glissez dans le même projet des mots-clés comme Alex Meruelo , congé de taxes , site contaminé , permis de jeu et infraction aux règles de santé publique , il faut être drôlement imaginatif pour prétendre qu’il en résultera quelque chose de positif.

Et, incroyablement, c’est un pas que n’a pas hésité à franchir Gary Bettman.

Alex Meruelo Photo : The Associated Press / W.A. Harewood

***

Au cours des derniers jours, un grand nombre d’observateurs (et j’en suis) ont souligné à quel point il est incroyable qu’on retrouve encore une équipe de la LNH en Arizona. On a largement dépassé le stade de l’acharnement thérapeutique. Tout le monde s’entend là-dessus.

Ce qui est encore plus incroyable, c’est que Gary Bettman n’ait pas hésité une seconde à mettre toute la crédibilité de la LNH en jeu pour appuyer sans réserve un projet de 2,3 milliards qui, s’il avait mal tourné, aurait pu causer des torts irréparables à la communauté de Tempe.

Le commissaire a endossé ce projet même s’il était piloté par Alex Meruelo.

Pas plus tard que l’an dernier, les Coyotes de l’Arizona ont été chassés de l’amphithéâtre dans lequel ils disputaient leurs matchs, le Gila River Arena, parce que l’organisation d’Alex Meruelo ne payait pas son loyer à la Ville de Glendale.

Cette municipalité, qui avait dépensé 220 millions pour construire cet amphithéâtre et accueillir une équipe de la LNH, a fini par conclure qu’il était mieux de perdre son locataire principal que d’entretenir des liens d’affaires avec Meruelo. Il faut le faire!

C’est d’ailleurs pour cette raison que les Coyotes jouaient cette saison, et joueront encore la saison prochaine, dans un aréna universitaire de 5000 places, ce qui est sans doute une première dans l’histoire du sport professionnel.

Et pas plus tard qu’il y a deux ans, les Coyotes ont fait l’objet d’une enquête journalistique extrêmement fouillée qui a révélé une pléthore de fournisseurs impayés, un nombre anormalement élevé de démissions d’employés, des histoires de contrats non respectés, de joueurs payés en retard et un climat de travail extrêmement toxique dans l’organisation.

Lorsqu’on en arrive à ce point, il n’est même pas nécessaire d’avoir le QI de la moyenne des ours pour comprendre que tous les voyants lumineux sont au rouge. Et nul besoin d’avoir un sens moral ou un niveau de prudence particulièrement élevé pour conclure qu’il vaut mieux se tenir très loin de types comme Alex Meruelo.

Or, Gary Bettman a plutôt choisi de se coller davantage à Meruelo, au point d’en faire son champion! Au nom des autres propriétaires de la LNH, dans le cadre d’un référendum sur un projet de 2,3 milliards, Bettman n’a pas hésité à garantir la probité d’un type refusant délibérément de payer son loyer et ses fournisseurs.

Quand elle prendra fin, parce que ça arrivera inévitablement un jour, la saga des Coyotes de l’Arizona nous en aura beaucoup plus appris sur les valeurs morales des dirigeants de la LNH que sur leur sens des affaires.