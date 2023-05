Raphaëlle Tousignant, pionnière du parahockey

L’athlète de Terrebonne est devenue le 8 mai dernier la première femme à être sélectionnée sur l’équipe canadienne de parahockey.

Une équipe qui a toujours été mixte, mais qui n’avait jamais incluse de femmes depuis que le sport a été intégré au programme des Jeux paralympiques de 1994.

Ma première réaction, j’étais vraiment sous le choc, a reconnu la para-athlète dix jours après l’annonce. Encore à ce jour, je ne suis pas sûr que je réalise vraiment l'ampleur de tout ce qui m'arrive. Mais je suis très fière.

Être membre d’Équipe Canada signifie aussi avoir accès à des ressources supplémentaires, autant techniques que financières, pour la soutenir dans son développement. Mais les yeux de Raphaëlle Tousignant s’allument particulièrement lorsqu’elle explique qu’elle vient de faire un pas important vers un de ses rêves les plus fous.

Ça vient avec le rêve d'aller aux Jeux paralympiques, ça devient plus concret. On parle de peut-être ajouter un volet féminin [en parahockey, NDLR] aux Paralympiques en 2030. Mais avec les hommes, c'est sûr que ça va arriver si je travaille fort. L'objectif devient réel.

Raphaëlle Tousignant Photo : Charlie Skinner/WPIH

La jeune femme a toujours aimé la glace et les arénas. Elle jouait d’ailleurs à la ringuette avant de subir l’amputation d’une jambe à 9 ans en raison d’un cancer des os.

Quand je me suis fait amputer, mon père s'est donné la mission de me trouver un sport, puis je lui ai demandé : "papa, si c'est possible d'être sur la glace, je serais vraiment aux anges", raconte la para-athlète de 20 ans. Il est tombé sur le parahockey. Quand j'ai été assez en forme, je suis allée un samedi matin à l’aréna Howie-Morenz, puis j'ai essayé le parahockey et tout de suite je suis tombée en amour. Ce sentiment d'être de retour sur la glace, de retrouver des objectifs et les rêves qui vibraient en moi, c'est vraiment quelque chose qui m'excitait.

À 14 ans, elle s’est taillé une place sur l’équipe québécoise de parahockey. Son entraîneur des six dernières années, Maxime Gagnon, n’est pas surpris de la progression de la para-athlète.

C’est quelqu'un qui s'entraîne très fort, souligne d’emblée l'entraîneur. Quelqu'un qui a un bon sens du jeu par sa formation de ringuette. On le voit par son positionnement dans le jeu avec l'équipe nationale. On l'a vu aussi lors du camp Next Gen [équipe de développement, NDLR].

Une nomination qui « donne le vertige »

Briser un plafond de verre signifie aussi devenir un modèle pour d’autres filles et femmes en situation de handicap et qui veulent faire partie de l’élite sportive. Un poids que Raphaëlle Tousignant est en train d’apprivoiser.

Il y a une grosse pression qui vient avec ça, reconnaît la jeune femme. J’essaie de ne pas trop y penser parce que ça me donne le vertige un peu.

« Quand j'ai su que j'allais faire l'équipe, c'est la jeune femme de 14 ans en moi qui rêvait de faire tout ça, qui était super heureuse. Je me mets à la place d'autres femmes ou d'autres filles qui vont me voir, et qui vont réaliser qu’elles peuvent faire ça aussi. » — Une citation de Raphaëlle Tousignant

Maxime Gagnon n’a pas d’inquiétude pour la jeune femme.

Quand elle met son casque, elle prend toutes les pressions. C'est ce que je peux vous dire , s’exclame en riant son entraîneur avec Équipe Québec.

Il souligne aussi à quel point sa nomination avec l’équipe canadienne est importante pour le développement du parahockey.

Raphaëlle Tousignant avec l'équipe canadienne Photo : Gracieuseté : Raphaëlle Tousignant

C'est un modèle parce que pour les autres filles qui vont embarquer, ça va être important, poursuit Maxime Gagnon. Au Québec, on est en train de mettre des choses en place pour qu'on soit capable de créer un championnat canadien féminin en 2025. C'est notre objectif.

Celui qui a aidé à structurer le parahockey québécois au cours des dernières années affirme que le nombre de joueuses est suffisant dans la province. Il ne reste juste qu’à les rassembler.

On a présentement pas loin de 16 filles qui jouent. On serait capable de faire notre propre équipe du Québec. Dès l'an prochain, on va pouvoir le faire. Avoir un modèle comme Raphaëlle, qui va être là pour initier les nouvelles qui vont vouloir embarquer, ça va être important.

La nomination de Raphaëlle Tousignant avec l’équipe mixte met quand même en lumière le manque de ressources déployées pour le développement du parahockey féminin. Elle espère que son expérience aidera aussi ses coéquipières.

C'est un grand pas pour le parahockey féminin au Canada, estime la jeune femme. C'est une opportunité pour moi de montrer que le parahockey féminin est d’un aussi bon niveau que le parahockey masculin, donc je pense que ça va aider à développer mondialement.

La première compétition internationale de la para-athlète en tant que membre d’Équipe Canada aura lieu assez rapidement puisqu’elle prendra part aux Championnats du monde de parahockey qui auront lieu du 28 mai au 4 juin à Moose Jaw en Saskatchewan.