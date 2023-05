Rien ne va plus pour les sportifs russes. Leur avenir pour une participation aux prochains Jeux olympiques semble s’assombrir une nouvelle fois avec les résultats de l’enquête « Opération LIMS » de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

Son département Renseignements et enquêtes, dirigé par Gunter Yunger, révèle que 203 cas ont été sanctionnés à partir des données et des échantillons récupérés dans le système de gestion de l'information du Laboratoire antidopage de Moscou en 2019.

De plus, on apprend que 73 autres sont poursuivis et 182 font l’objet d’enquêtes.

Pour arriver à ces résultats, il faut se souvenir qu’en 2015, l’Agence antidopage russe (RUSADA) avait été déclarée non conforme au Code mondial lorsqu'on avait découvert l’existence d’un dopage étatique.

Pour retrouver sa conformité, la RUSADA devait montrer patte blanche et fournir à l’AMA tous les échantillons de son laboratoire.

Si, dans un premier temps, l'agence russe s'est pliée aux demandes en fournissant des disques durs des résultats, les limiers de l’AMA se sont aperçus que la plupart étaient corrompus. Ce qui a décuplé l’ire des enquêteurs.

Le Laboratoire de contrôle de dopage du Centre Armand-Frappier de l’INRS est le seul laboratoire au Canada accrédité par l’Agence mondiale antidopage (AMA). Photo : Radio-Canada

Après un travail acharné, ils ont finalement réussi à récupérer des données fiables dans deux missions à Moscou, en janvier et avril 2019, pour arriver à constituer des dossiers accablants pour les sportifs russes.

Le directeur de la Chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport à l'Université de Sherbrooke, David Pavot, s'est confié à Radio-Canada Sports. Pour lui, ces résultats sont une avancée dans la lutte antidopage

C’est une étape importante, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, dit-il. C’est effectivement une nouvelle épine dans le pied de la Russie, car l’AMA vient de renouveler la non-conformité du laboratoire et de l’Agence antidopage russe. Ces sanctions empêchent la Russie d’accueillir des compétitions majeures et à ses athlètes d'y participer.

David Pavot est professeur à l'Université de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

« Le CIO ne reconnaîtra jamais que finalement la réintégration des Russes est avant tout et surtout une affaire financière. » — Une citation de David Pavot

Pour l'expert, ces nouvelles révélations vont avoir des conséquences sur les décisions futures du CIO.

En fait, l'AMA est en train de faire le travail que le CIO ne fait pas. En ce moment, le CIO nous parle de lever les sanctions pour les athlètes russes à la suite de la guerre en Ukraine. C’est peut-être l'antidopage qui va venir au secours de l’indigence du CIO pour que l'on n'ait pas le drapeau russe qui flotte et l’hymne national russe aux prochains Jeux olympiques de Paris.

Il est question ici de sauver l’intégrité du sport dont l’agence mondiale est le gardien en matière de lutte contre le dopage aux dépens des intérêts économiques que représentent les Jeux olympiques , ajoute-t-il.

Pour le directeur de la chaire de recherche, l'AMA a réussi à s’outiller depuis les critiques qu’elle avait subies lors des Jeux de RIO en 2016, notamment en ce qui concerne son incapacité à avancer dans ses enquêtes.

L’Ukraine tente de constituer une coalition contre la présence des athlètes russes aux Jeux olympiques de Paris. Photo : AFP / LIONEL BONAVENTURE

Le dossier russe commence passablement à s’alourdir à un peu plus d’un an des JO. Le CIO, qui n’a pas encore pris de décision dans ce dossier et qui laissait une porte s’entrouvrir à la participation russe, va peut-être faire marche arrière en raison de ces nouvelles révélations.

Du côté des organisateurs français et du président Emmanuel Macron, on attend l’été pour prendre une décision sur la présence de Russes.

Pendant ce temps, le président Vladimir Poutine ne semble pas trop inquiet de cette situation. Avec son ministre des Sports, il avance ses pions pour l’organisation des Jeux mondiaux de l’amitié.

Des Jeux qui réuniront les pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et qui devraient avoir lieu après ceux de Paris.

Le patron du Kremlin continue ses menaces envers celui de Lausanne, Thomas Bach. Il envoie le message qu’il peut organiser des Jeux concurrents et peut-être même envisager une scission avec le monde olympique.

Cette nouvelle épine dans le pied russe risque encore une fois de rendre boiteuse la position du CIO. D’autant que de nombreuses nations et fédérations internationales maintiennent l'idée d'une interdiction totale d’une présence des Russes aux Olympiques.