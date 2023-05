La formule 1 ne courra pas au circuit Dino et Enzo Ferrari ce week-end, mais le circuit apporte son aide à la région sinistrée d'Émilie-Romagne.

Des pluies diluviennes ont touché la région du circuit d'Imola mardi et mercredi. Le dernier bilan communiqué par les autorités fait état d'au moins 13 morts.

Les inondations ont entraîné l'évacuation de 10 000 habitants et 50 000 personnes sont privées d'électricité.

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne a été annulé mercredi par ses promoteurs, en accord avec les dirigeants de la F1 et les autorités locales. La priorité absolue étant donnée aux opérations de secours et d'assistance.

Jeudi, les équipes ont pu récupérer leur matériel au circuit et tout remballer en vue du transport vers le rocher de Monaco.

La F1 ne courra donc pas ce week-end, mais elle fait sa part pour aider les sinistrés.

Ferrari a fait don de 1 million d'euros (1,45 M$ CA) auprès de l'agence pour la sécurité territoriale d'Émilie-Romagne et de la protection civile.

Dans les moments difficiles, Ferrari a toujours été aux côtés de sa communauté. Nous voulons apporter une réponse concrète et immédiate aux besoins les plus urgents de la population d'Émilie-Romagne, qui a été éprouvée par une grave catastrophe environnementale. Avec la coordination des autorités locales, que nous remercions chaleureusement pour leur travail inlassable, cette aide apportera du réconfort et un témoignage tangible de la solidarité dont fait preuve toute la famille Ferrari , a déclaré le directeur général Benedetto Vigna.

Le groupe Formula One, qui dirige la F1 pour Liberty Media, a aussi fait un don de 1 million d'euros à la région sinistrée.

De plus, toute la nourriture et les réserves d'eau stockées dans le paddock en prévision du week-end ont été acheminées aux postes de secours pour les personnes sinistrées.

Je suis né et j'ai grandi dans cette belle région d'Émilie-Romagne, cette région vit en ce moment des heures très difficiles , a dit le président de Fornula One Group, Stefano Domenicali, ancien directeur de Ferrari.

Nous devons faire tout en notre possible pour aider la région, ajoute le dirigeant italien. Toute la communauté de la F1 salue le courage de la population et le travail du personnel des services d'urgence.

Plusieurs membres de l'équipe Alpha Tauri (la deuxième équipe Red Bull, mais italienne de nationalité) ont aidé à nettoyer la petite ville de Faenza, durement touchée par les inondations.

Yuki Tsunoda et des collègues de l'équipe Alpha Tauri au travail dans les rues de Faenza Photo : Twitter / Alpha Tauri

Le pilote japonais Yuki Tsunoda a troqué son volant pour la pelle pour aider au nettoyage des rues de la ville.

La ville est durement touchée. Il y a de la poussière, de la boue et ça sent fort l'essence partout , a écrit Tsunoda sur ses réseaux sociaux.