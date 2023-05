Danny Maciocia est clair. Nous sommes une organisation complètement différente. Alors, c’est sûr que l’équipe va être complètement différente en raison de tous les changements qu’on a vécus durant la saison morte.

Naturellement, l’arrivée de Jason Maas au poste d’entraîneur-chef est le changement principal. Le nouveau pilote n’a pas tardé à mettre son empreinte sur le camp d’entraînement qui se déroule à un rythme très soutenu.

Comme la plupart des équipes de la Ligue canadienne de football, les Alouettes tiennent deux séances d’entraînement quotidiennes sur le terrain des Diablos à Trois-Rivières. Mais, ces deux séances sont consécutives, simplement entrecoupées par une pause d’une quinzaine de minutes.

On a l’impression d’assister à un match simulé où le livre de jeux est répété au complet.

C'était le cas mardi, sous la pluie, et de nouveau jeudi, au cours d'une journée ensoleillée.

Vétéran ou recrue, personne ne se plaint, car tous semblent comprendre l’ampleur de la tâche à l’approche d’une nouvelle saison.

Mardi, on a roulé 170 jeux. C’est le plus de jeux que j'ai roulés dans ma vie en une seule journée. C’était intense , a dit le maraudeur Marc-Antoine Dequoy, avec un brin de fierté dans la voix, avant d’ajouter que c’était nécessaire parce qu’il s’agit d’un nouveau système, pratiquement pour tout le monde.

Une attaque largement différente

Si les Alouettes présentent un portrait tout à fait différent en attaque, c’est un peu en raison de l’arrivée de Jason Maas, mais aussi parce que le personnel en place sera entièrement nouveau à des postes-clés.

Il n’y a plus de Vernon Adams fils ni de Trevor Harris au poste de quart, tandis que leurs receveurs de passes favoris, Eugene Lewis et Jack Wieneke, sont partis eux aussi.

Le nouveau quart Cody Fajardo a connu une saison exceptionnelle en 2019 avec les Roughriders de la Saskatchewan, mais la pandémie l’a ralenti, et l’année dernière, il a même été remplacé en fin de saison.

Fajardo, un quart mobile, a passé la dernière saison à courir pour sauver sa peau. Le nouveau no 7 des Alouettes a été plaqué 61 fois derrière la ligne de mêlée. Derrière la ligne offensive carencée des Roughriders, même Patrick Mahomes n’aurait pu se faire justice…

La saison 2023 devrait nous en dire plus sur les perspectives de carrière à long terme de Fajardo.

Il faut cependant lui trouver des receveurs. Outre les départs de Lewis et de Wieneke, le premier prétendant à leur succession, Reggie White fils sera sur la touche pour au moins les six premiers matchs, après une opération à un genou subie en fin de saison.

Greg Ellingson, acquis dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes, est le seul vétéran établi au sein de la formation. Ellingson a connu cinq saisons consécutives avec plus de 1000 verges gagnées par la passe, dont deux sous les ordres de Jason Maas, à Ottawa et à Edmonton.

Mais, c’était quand il était jeune, avant la pandémie. Le longiligne Américain a maintenant 34 ans et n’a joué que 10 matchs en 2022 à cause de blessures. Reste à voir si son corps tiendra le coup.

Danny Maciocia a multiplié les embauches pour bâtir son groupe de receveurs. Jeudi, il y en avait 15 en uniforme. Lors d’un match, on utilise seulement six ou sept receveurs.

Certains n’ont pas eu l'occasion de se faire valoir l’an dernier, quand Eugene Lewis monopolisait l'attention des quarts. C’est le cas notamment de Cole Spieker, révélation du camp 2022, mais qui n’a pas réussi à être inséré dans la formation avant le dernier match de la saison. Son utilisation depuis le début de camp laisse croire qu’il sera nettement plus présent dans l’attaque montréalaise cette année.

Les receveurs canadiens Tyson Philpot, Hergy Mayala, Kaion Julien-Grant et Jake Harty pourraient aussi bénéficier du départ de Lewis pour capter plus de ballons.

Et, si l'attaque aérienne de l'escadron montréalais tarde à prendre son envol, l'escouade terrestre formée de William Stanback, de Walter Fletcher et de Jeshrun Antwi pourra prendre le contrôle des opérations offensives.

Une défense plus agressive

En défense, les changements ont déjà été amorcés l’année dernière avec l’arrivée du coordonnateur Noel Thorpe. On parle donc de continuité cette saison avec un nouvel élément central, le secondeur Avery Williams, arrivé d’Ottawa avec une feuille de route impressionnante.

Avec une moyenne de plus de 90 plaqués lors des deux dernières campagnes, Williams a prouvé son efficacité. Il ne reste qu’à vérifier si son style de jeu sera compatible avec la défense de Thorpe.

Marc-Antoine Dequoy Photo : Alouettes de Montréal

Qu’est-ce qui caractérise une unité défensive dirigée par Thorpe ?

Le secondeur Brian Harelimana et le maraudeur Marc-Antoine Dequoy ont des perceptions qui se ressemblent.

Harelimana répond immédiatement : Vite, agressive et physique .

Dequoy élabore un peu plus : Coach Thorpe, sa mentalité, c’est d’avoir la défense la plus agressive de la ligue. C’est son objectif et c’est pour ça qu’on va l’être. En plus, on a les joueurs pour pouvoir le faire.

C’est ce qu’on verra à partir du 10 juin.