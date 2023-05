La prolongation sourit aux Golden Knights en ouverture de la finale de l’Ouest

Associated Press

Brett Howden a marqué de l'arrière du filet contre le gardien Jake Oettinger, après 1 min 35 s du début de la prolongation, pour offrir la victoire aux locaux.

Jamie Benn avait auparavant provoqué une quatrième période en touchant la cible au cours d'une supériorité numérique avec moins de deux minutes à écouler au troisième vingt.

Il s'agit de la troisième fois en quatre rencontres cette saison que la prolongation est nécessaire entre ces deux équipes afin de déterminer le vainqueur. Les Stars ont gagné à deux occasions en tirs de barrage lors de la campagne.

William Karlsson a inscrit un doublé pour les Golden Knights. Teddy Blueger a également marqué, Zach Whitecloud a distribué deux aides et Adin Hill a effectué 33 arrêts.

Roope Hintz et Jason Robertson ont chacun marqué un but et obtenu une mention d'assistance pour les Stars.

Hintz compte 10 réussites et 12 aides depuis le début du calendrier éliminatoire. Il a fait scintiller la lumière rouge dans quatre des cinq derniers matchs. Joe Pavelski a enregistré deux passes et Oettinger a repoussé 33 tirs.

Le deuxième affrontement de la série aura lieu dimanche à Las Vegas.