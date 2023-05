La Tchéquie a attendu la toute fin de la deuxième période pour marquer un but, mais une fois les valves ouvertes, rien ne pouvait les arrêter dans une victoire de 6-2 sur la Slovénie.

Dominik Kubalik a été le grand artisan de ce gain de la Tchéquie (3-0-0-1; 10 points) en amassant trois buts et une aide. Il a lancé son pays vers la victoire en récoltant le premier but de son équipe à 18 min 19 s de la période médiane, pour réduire l'avance de la Slovénie à 2-1.

Kubalik n'a pas perdu de temps pour égaliser le score. Dès la quatrième minute de la période ultime, il a inscrit sa deuxième réussite du match. Roman Cervenka a rompu cette impasse seulement 73 secondes plus tard.

C'est ensuite dans un filet désert que l'ailier des Red Wings de Détroit a complété son tour du chapeau, avec un peu plus de deux minutes à écouler au temps réglementaire.

Michal Kempny a également contribué au triomphe tchèque avec une performance d'un but et deux aides.

La Slovénie avait pourtant très bien commencé la rencontre. Miha Verlic et Jan Urbas ont enregistré les deux buts de leur pays dans un intervalle d'environ quatre minutes, au milieu de la première période.

La victoire a permis à la Tchéquie de se faufiler temporairement au 2e rang du classement du groupe B, un point derrière le Canada, inactif jeudi, et un point devant la Suisse.

La Suisse toujours parfaite

Nino Niederreiter a obtenu son quatrième but du tournoi, et les Suisses ont gardé une fiche parfaite en quatre matchs au Championnat du monde de hockey, battant cette fois la Slovaquie 4-2.

La Suisse domine le groupe B avec 12 points, soit un de plus que le Canada. Les deux formations croiseront le fer samedi.

Jacob de la Rose célèbre le sixième but des siens avec Jakob Silfverberg et Marcus Sorensen. Photo : lehtikuva via reuters

Au même moment, dans un duel du groupe A présenté à Tampere, en Finlande, la Suède a dominé la Hongrie 7-1.

Lucas Raymond a été l'un des piliers offensifs de la Suède (3-1-0-0; 11 points) avec un but et deux aides. Il a obtenu le soutien de l'ancien du Canadien de Montréal Jacob De La Rose, auteur d'un doublé, et du défenseur Henrik Tommernes, qui a amassé quatre mentions d'aide.

Avec sa victoire, la Suède s'est approchée à un point des États-Unis, détenteurs d'un rendement immaculé de quatre victoires en temps réglementaire depuis le début de la phase de groupe.