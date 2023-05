À 19 ans, Yankun Zhao est une des étoiles montante canadienne du patinage de vitesse longue piste. La pression de la performance est d'autant plus présente, puisque sa mère, Xiuli Wang, a non seulement entraîné les légendes du sports Cindy Klassen et Clara Hughes, mais elle a elle-même été membre de l'équipe olympique chinoise en 1984 et 1992.

Ce sont de grands patins à chausser.

Le jeune homme sait toutefois répondre à cette pression. Il a récemment pulvérisé son record personnel, gagné l'or au 1000 mètres et est devenu le champion canadien en longue piste chez les juniors.

Zhao raconte qu'il se souvient d'avoir vu un documentaire sur la carrière d'athlète de sa mère et de s'être dit : Wow! Elle est tellement cool! Je dois être aussi cool moi aussi . Il raconte aussi travailler fort pour être inspiré (et pas intimidé) par son exemple maternel.

« Il y a beaucoup d'inspiration qui me vient de ma mère. Ce que je veux vraiment faire est de continuer son héritage. » — Une citation de Yankun Zhao, 19 ans, patineur de vitesse longue piste

Xuili Wang et Clara Hugues à l'entraînement en 2010. Photo : La Presse canadienne

Gagner (et perdre) le rythme

Yankun Zhao n'avait que deux ans lorsqu'il a chaussé des patins pour la première fois. À quatre ans, il s'entraînait de manière compétitive. Dès son adolescence, on pouvait pressentir qu'il était destiné à monter sur des podiums sur la scène mondiale.

En 2020, alors ce momentum s'est subitement brisé. Alors que la pandémie de COVID-19 battait son plein, dans l'isolement et l'anxiété, le patineur faisait une découverte qui allait totalement bouleverser sa famille. J'ai remarqué que mon père avait une toux anormale, dit-il. Il a été diagnostiqué d'un cancer du poumon de stade quatre.

Yankun Zhao est devenu champion canadien en longue piste chez les juniors Photo : Courtoisie: Yankun Zhao

Après le diagnostic Zhao arrête tout. Il abandonne l'entraînement et l'école afin de passer le plus de temps possible avec sa famille. En juin 2021, son père est décédé, laissant Zhao et sa mère détruits par ce deuil inattendu.

Peu de temps après avoir repris l'entraînement, il tombe sur la glace et subit une commotion cérébrale. Il échoue ensuite à gagner sa place dans l'équipe nationale junior 2022. Sa confiance en lui est alors à son plus bas et il contemple de près l'idée d'abandonner le sport pour de bon.

De retour au sommet

Xiuli Wang est alors témoin des difficultés de son fils. Elle le sait malheureux de ses résultats sur la glace. Elle décide alors de lui faire savoir à quel point elle est fière de lui.

« Je me sentais perdu à ce moment, mais ma mère a toujours été à mes côtés. » — Une citation de Yankun Zhao

Regarder les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 lui donne un regain de motivation. Tranquillement, mais sûrement, Zhao se fraie un chemin vers la victoire. Il retrouve le podium. Il n'y a que quelque mois, il a participé à son premier événement international en représentant le Canada aux mondiaux junior en Allemagne.

Lors d'une entrevue sur les ondes de CBC, la paire a pris un moment pour exprimer à quel point ils étaient importants l'un pour l'autre. Merci Maman! Tu as été là pour moi pendant tout ce temps. Il n'y a aucun moyen pour moi de te remettre tout ça. Je vais simplement donner le meilleur de moi-même et te rendre fière.

Sa réponse, aussi simple que maternelle: Je serai toujours là pour toi, maintenant et dans le futur. Peu importe quand tu as besoin de moi, je serai là pour toi.

D'après les informations de CBC