Le message commun avait été bien appris par cœur. Hernan Losada, Mathieu Choinière et Victor Wanyama ont dit qu’il fallait en donner plus avant d’affronter le Red Bull, samedi, à New York.

L’entraîneur-chef a été le premier à parler des ajustements qu’il faudra vite apporter en moins de 48 heures pour être prêts face aux Red Bulls qui vient de remporter ses deux derniers matchs.

Si on ne garde pas un bloc défensif solide et qu’on ne parvient pas à préserver le zéro (contenir l’attaque adverse), on n’a pas l’équipe pour marquer trois ou quatre buts. Si on ne maintient pas la concentration et l’intensité, on va être en difficultés , a reconnu Losada durant le point de presse de jeudi, au lendemain de la défaite de 3-0 subie à Cincinnati.

J’ai revu le match ce matin et nous avons de bons passages. Ma perspective de la rencontre était différente de celle que j’avais tout de suite après , tout en faisant un appel au calme avant le prochain duel.

Losada ne s’attend pas à une équipe très différente de celle que Montréal a vaincue il y a un mois, même si depuis les Red Bulls a procédé à un changement d’entraîneur.

« Ils (les Red Bulls) ont réussi des blanchissages dans les trois matchs pour la coupe contre New York City et contre Toronto. Ça veut dire que c’est une équipe très forte défensivement. Je m’attends à un match très serré comme à tous les matchs contre les Red Bulls. » — Une citation de Hernan Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Losada a souligné que le CF devra être plus efficace à l’avant pour bien compléter ses séquences offensives, tout en prenant moins de risques dans leur préparation en arrière.

Généralement satisfait du travail en milieu de terrain, l’entraîneur a vanté la belle adaptation de Rudy Camacho à cette position en remplacement de Victor Wanyama.

Ce dernier a observé le déroulement du match depuis le banc de touche. Il a indiqué que Camacho doit surtout faire attention à son positionnement, ce qui pour lui constitue la clé du succès à cette position.

Enfin, Mathieu Choinière a laissé entendre que le personnel d’entraîneurs avait simplement demandé aux joueurs de rester positif malgré la défaite à Cincinnati.

« On était sur une bonne série (6 victoires de suite). Je ne vois pas pourquoi il faudrait tout remettre en question. Le message était de rester positif et d’apprendre de ce match-là. On va avoir des séances vidéo. On va apprendre et on va passer au prochain. » — Une citation de Mathieu Choinière, milieu de terrain du CF Montréal

Choinière s’attend quand même à une forte opposition de la part des Red Bulls.