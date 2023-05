Les Remparts de Québec l'ont emporté 2-1 contre les Mooseheads mercredi, à Halifax, dans le quatrième match de la finale de la LHJMQ. Ils mènent désormais la série 3-1 et ne sont plus qu'à un gain du titre.

Dans la victoire, Théo Rochette et Zachary Bolduc ont marqué un but et une aide pour les Remparts. Charle Truchon et Pier-Olivier Roy ont également récolté des aides, tandis que William Rousseau a repoussé 26 lancers.

Evan Boucher a inscrit l'unique réussite des Mooseheads et Mathis Rousseau a réalisé 30 arrêts.

Roy a obtenu une occasion en or d'offrir les commandes aux Remparts dans les premières secondes du match, en échappée, mais son tir a touché le poteau après avoir déjoué le gardien rival.

Cette occasion ratée a rapidement été oubliée puisque le capitaine Rochette a touché la cible après 2 min 54 s de jeu. Un tir de la pointe après la mise au jeu a été bloqué, mais Rochette s'est retourné pour prendre possession de la rondelle libre et a tiré du côté éloigné pour faire 1-0.

Le capitaine des Remparts Théo Rochette a marqué un but dans le match no 4 contre les Mooseheads. Photo : Trevor MacMillan

Les Remparts comptaient déjà sept tirs au but en moins de trois minutes d'action, contre aucun pour les Mooseheads. Le premier tir des locaux est survenu durant la septième minute de jeu, au moment où Québec en affichait déjà 12.

Malgré la domination adverse, les Mooseheads ont réussi à gagner du rythme dans les dernières minutes de la première période. Même s'ils n'ont décoché que six tirs au filet, ils ont tout de même ralenti les Remparts pour la première fois de l'engagement durant cette séquence, au cours de laquelle ils ont obtenu leur premier avantage numérique du match.

Les Remparts ont conclu le premier vingt avec une avance de 1-0 et une domination de 20-6 au chapitre des tirs.

Les Mooseheads ont toutefois connu un bien meilleur début de deuxième période, contrôlant la majorité des cinq premières minutes de l'engagement.

Le gardien William Rousseau a effectué 28 arrêts dans la victoire des Remparts. Photo : Trevor MacMillan

En milieu de deuxième période, Markus Vidicek pensait avoir marqué lorsque la défense des Remparts l'a oublié dans l'enclave à la suite d'une bagarre pour la rondelle derrière le filet.

Le but a cependant été refusé, après révision du jeu, en raison d'une passe avec la main provenant de l'arrière de la cage des Remparts.

Peu de temps après, Evan Boucher a réellement créé l'égalité grâce à une belle feinte lui permettant de se libérer de sa couverture, avant de tirer du côté du bloqueur contre le gardien des Remparts. Mathieu Cataford a récolté une aide sur le jeu.

Bolduc a redonné les commandes aux siens lorsqu'il a complété le jeu offensif de Rochette avec un bon tir rapide, donnant les devants 2-1 aux Remparts sur une contre-attaque.

Avec 2:36 à disputer au match, les Remparts ont obtenu un avantage numérique, anéantissant les chances de l'adversaire de niveler le pointage.

Les Remparts auront donc la possibilité vendredi de gagner le championnat de la LHJMQ pour la première fois depuis 1976.