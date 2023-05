Les défis de l’an 2 de l’Alliance de Montréal

L’an dernier, les partisans ont fait leur travail. C’est à nous de faire le nôtre.

Ils ont été plusieurs, lors de la journée des médias que l’Alliance a organisée mercredi, à raconter que des joueurs d’autres équipes de la LECB leur avaient soufflé à l’oreille que le marché montréalais, à sa première saison dans la ligue, était dans une classe à part.

L’ambiance, il est vrai, avait de quoi charmer tout néophyte. Le public était au rendez-vous – et ça continuera, a prédit la vice-présidente Annie Larouche, fière d’avoir franchi la barre des 1000 abonnements de saison.

Mais sur le court… que dire? À peine 4 victoires en 20 matchs, le pire dossier de la ligue. Une attaque parfois anémique, bonne 10e dans ce circuit à 10 équipes, avec plus de 100 points de retard sur la 9e. Certes, il y a eu quelques moments magiques, comme ce panier de Kemy Ossé qui a donné à l’Alliance sa première victoire à son premier match à l’Auditorium de Verdun. Mais une petite poignée de moments ne fait pas gagner de championnat.

Ah! ce mot : championnat. Quelques-uns ont osé le prononcer, mercredi, avant que les Derrick Alston (entraîneur-chef), Charles Dubé-Brais (entraîneur adjoint et directeur général adjoint) et Joel Anthony (directeur général) mettent plutôt l’accent sur le processus. Le camp d’entraînement ne commence que jeudi (avec un premier match dès le 26 mai, à Verdun), et on s’emballe déjà.

Qu’à cela ne tienne, a souligné Dubé-Brais, même sans avoir tenu une séance d’entraînement, au sein de l’Alliance, on est déjà convaincus d’avoir fait de grands pas en avant d’une saison à l’autre.

L’équipe a beaucoup plus de talent dans le haut de la formation que l’année dernière, a soutenu Dubé-Brais. C’est un peu délicat de le dire sans s’attaquer aux joueurs d’avant, ce n’est pas du tout ça. Mais si on se concentre sur les trois joueurs américains, leur CV, c’est incomparable à ce qu’il y avait l’année dernière – j’étais dans un autre camp l’an dernier [les Blackjacks d’Ottawa], et c’était l'une des principales évaluations qu’on pouvait faire de Montréal.

« Il y avait un groupe de joueurs locaux intéressants, certains sont de retour, et c’est une belle première étape pour construire un effectif. Quand même, tu vas être traîné par tes meilleurs joueurs. » — Une citation de Charles Dubé-Brais, entraîneur adjoint et directeur général adjoint de l'Alliance de Montréal

Les Ahmed Hill, Treveon Graham et Blake Francis ont en tout cas paru bien motivés à poursuivre la construction de cette jeune équipe. On semble avoir hâte de mettre en œuvre le style rapide préconisé par le nouvel entraîneur, un style qui, selon Francis, pourrait même donner un certain avantage à l’Alliance en fin de rencontre, quand on vise un pointage cible ( bon garçon, il commence à me connaître , s’est exclamé Alston quand on lui a relayé les propos de son meneur, qu’il a côtoyé à Westchester dans la G-League la saison dernière).

La vitesse, c’est important pour moi, a ajouté Alston. J’ai regardé les matchs de l’an dernier pour me faire une idée, et je veux faire en sorte qu’on accélère le jeu un peu. C’est plus intéressant pour les partisans. Pour moi, c’est du plus beau basketball. C’est ce que je connais de mon temps dans la NBA et la G-League.

C’est un processus, ont donc assuré les entraîneurs. Cela dit, comme l’a souligné Annie Larouche, Montréal n’a pas d’amour pour les perdants, et la pression des résultats viendra forcément.

Malgré la fiche de l’équipe en 2022, il n’a pas été difficile de vendre Montréal à des acquisitions potentielles, a soutenu Joel Anthony. Le DG affirme d’ailleurs que d’autres joueurs pourraient encore se greffer à la formation.

La question de la chimie nécessaire à la construction d’une future équipe championne se pose nécessairement. Une ligue de basketball d’été étant ce qu’elle est, seulement trois joueurs de la première édition de l’Alliance sont de retour en 2023. Le hasard veut qu’il s’agisse de trois joueurs locaux qui ont été témoins de ce que l’organisation a voulu mettre en place, mais qui sont aussi à même de rendre compte des erreurs du passé au reste du groupe.

L’ancien entraîneur-chef Vincent Lavandier est peut-être parti, mais ses propos sur l’entraînement invisible des joueurs professionnels en fin de saison dernière ont encore résonné mercredi. Les joueurs, a assuré Alain Louis, savent davantage à quoi s’attendre cette saison.

Quand tu perds beaucoup, comme nous l’an passé, tu ne peux que te dire que tu ne veux pas revivre ça, a indiqué Louis. Les gars qui reviennent, nous avons une bonne idée de quoi ne pas faire. Nous allons être meilleurs. Je peux vous le promettre.

Si Louis distribue les ballons comme les formules cette saison, le reste de la LECB n’a qu’à bien se tenir.