Grâce à une première demie survolée, une seconde maîtrisée, Manchester City a écrit l'une de ses plus belles pages européennes en sortant le tenant du titre, le Real Madrid, en demi-finales de la Ligue des champions.

Après un verdict nul de 1-1 au match aller, Manchester City a largement dominé le Real Madid dans une victoire de 4-0, mercredi.

Rarement l'on aura vu un Real aussi ballotté, impuissant, acculé sur son but et les statistiques étaient là pour donner la mesure de l'hyper domination anglaise.

Avec 70 % de possession, jamais, même face à des adversaire bien plus faibles, City n'avait autant eu le ballon sur une première période d'un match de Ligue des champions. Le Real n'avait alors touché que 10 ballons dans la moitié de terrain adverse, au moment où City en comptait pas moins de 196.

Bernardo Silva marque le deuxième but de Manchester City en première demie du match retour en demi-finales de la Ligue des champions. Photo : Reuters / CARL RECINE

Autant dire que le score de 2-0 à la pause était loin d'être volé.

Après le match, Jack Grealish était sur un nuage. C'est incroyable! Je ne crois pas que beaucoup d'équipes pourraient faire ça au Real Madrid. Mais quand l'on joue comme ça, tout particulièrement ici [à l'Etihad], on est juste inarrêtables, on se sent invincibles.

Il a d'ailleurs rappelé que son équipe avait aussi battu des clubs comme le Bayern Munich 3-0 et Leipzig 7-0.

Encore plus remarquable : Erling Haaland est une nouvelle fois resté muet face à un Thibaut Courtois qui a été le seul Madrilène à surnager dans ce naufrage.

À la 13e minute de jeu, puis à la 21e, sur des têtes à courte distance, le gardien belge a sorti des parades dont il a le secret pour retarder l'échéance, avant de souffler de soulagement quand le Norvégien, de son mauvais pied , le droit, a envoyé une frappe puissante hors cadre (27e).

Le gardien madrilène Thibaut Courtois s'est présenté pour donner une chance à son équipe, mais en vain. Photo : Reuters / CARL RECINE

Mais la force de ce City est justement de ne pas dépendre entièrement du colosse Haaland.

Buteur sur la précieuse égalisation à l'aller, Kevin De Bruyne a trouvé Bernardo Silva d'une très belle passe dans la surface, et le Portugais a pris Courtois à contre-pied pour ouvrir le score (1-0, 23e).

Sur le radar du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, selon la presse spécialisée, Silva a doublé la mise un quart d'heure plus tard après une nouvelle attaque digne d'un tableau noir.

Jack Grealish a trouvé Ilkay Gündogan à hauteur, dans la surface, avant que le tir stoppé de l'Allemand ne revienne sur la tête de Silva pour faire 2-0 (38e).

Mais même à 2-0, l'Etihad savait que le Real, capable des renversements les plus fous, n'était pas du genre à abdiquer. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a d'ailleurs rappelé la défaite douloureuse subie l'année dernière aux mains du Real.

Cela avait été si douloureux, lorsque des gens avaient critiqué le manque de personnalité des joueurs. Un an après, on montre à nouveau à quel point ce groupe de joueurs est spécial , a dit Guardiola.

Sur leur première frappe du match, les Merengues étaient passés tout près d'égaliser en voyant la barre transversale repousser la frappe lointaine et surpuissante de Toni Kroos (35e).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En début de seconde période encore, un coup franc flottant de David Alaba a forcé le gardien Ederson à accompagner le ballon au-dessus de la barre pour ne prendre aucun risque (52e).

Plus combatifs, les joueurs de Madrid ont enfin réussi à s'approcher de la surface adverse, mais chaque fois, un pied, une tête ou un corps adverse est venu se trouver sur le chemin du ballon pour protéger la cage.

Courtois a encore une fois brillé en déviant sur le haut de la transversale une tentative de près de Haaland, trouvé par une talonnade de Gündogan (73e).

Trois minutes plus tard, sur un coup franc de De Bruyne, dévié de la tête par Manuel Akanji, Eder Militao a marqué contre son camp pour alourdir le score (3-0, 76e).

Après quelques remplacements, dont la sortie de Haaland pour faire entrer Julian Alvarez, l'Argentin, idéalement servi par Phil Foden, a enfoncé le clou dans le temps supplémentaire.

Ce score de 4-0 reflète bien le gouffre qu'il y avait entre un Real qui a semblé usé et un City qui marchait sur l'eau en fin de saison.

Pour l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, l'équipe gagnante mérite tout simplement sa victoire. Ils ont joué avec plus de qualité que nous en première période. Ils ont été supérieurs cette année comme on avait été supérieurs l'an dernier.

Ancelotti a d'ailleurs affirmé déjà se tourner vers la prochaine campagne. La motivation et le désir [de gagner] étaient au plus haut niveau, mais cette défaite n'est qu'une étape pour faire mieux l'an prochain.

« Manifestement, le match ne s'est pas déroulé comme on l'avait prévu. Mais on ne va pas en faire un drame. » — Une citation de Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid

La finale aura lieu le 10 juin à Istanbul contre l'Inter Milan. Il s'agira d'un nouveau rendez-vous à ne pas rater pour Manchester et son entraîneur qui n'ont jamais semblé aussi proches d'un trophée qui leur échappe depuis sept ans.