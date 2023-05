Le Canada toujours invaincu au mondial de hockey

Joe Veleno et Samuel Blais ont chacun fourni un but et deux passes pour le Canada, dont le rendement s'élève à 4-0. MacKenzie Weegar a pour sa part récolté une réussite et une mention d'assistance.

Le gardien canadien Joel Hofer a effectué 16 arrêts et n'a été battu qu'une seule fois, par Adil Beketayev. Son vis-à-vis Nikita Boyarkin a stoppé 35 tirs dans une cause perdante.

Weegar a écopé de la seule punition du match au deuxième tiers après avoir fait trébucher.

Le prochain adversaire du Canada sera la Suisse, qui se trouve deux points derrière en 2e place du groupe B. Les deux équipes seront reposées puisqu'elles croiseront le fer samedi.

Le Canada était tout simplement trop fort pour le Kazakhstan lors du Championnat du monde de hockey. Photo : AP / Roman Koksarov

Les États-Unis également parfaits

Plus tôt dans la journée, les Américains ont maintenu leur fiche immaculée à la suite d'une victoire de 4-1 contre les Autrichiens.

L'espoir du Canadien de Montréal à la ligne bleue Lane Hutson et Nick Perbix ont mené l'attaque des États-Unis avec un but et une aide chacun.

Rocco Grimaldi et Carter Mazur ont également trouvé le fond du filet pour la formation américaine.

Sean Farrell, un autre choix au repêchage du Tricolore, a enregistré une mention d'aide.

Les États-Unis occupent le sommet du classement du groupe A avec 12 points, résultat de quatre victoires inscrites en temps réglementaire. Ils devancent la Suède et le Danemark par quatre points.

La Suède jouera son prochain match contre la Hongrie, jeudi, tandis que le Danemark se mesurera à l'Allemagne au cours de cette même journée.

De son côté, l'Autriche occupe le 7e échelon dans le groupe A avec un point en quatre rencontres.

Au même moment à Riga, la Lettonie a battu la Norvège 2-1 et a ainsi récolté une deuxième victoire dans le groupe B.

Rodrigo Abols et Toms Andersons ont inscrit les buts de la Lettonie dans un intervalle de 39 secondes en début de deuxième période.

Le capitaine Marko Anttila a quant à lui obtenu un but et une passe pour aider la Finlande à s'imposer devant la France par un pointage de 5-3.

Son coéquipier Mikko Rantanen a été complice de deux buts en troisième période.