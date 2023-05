Bob Arum confirme Beterbiev contre Smith à Québec

La rumeur courait déjà, mais voilà que le patron de Top Rank, Bob Arum, a confirmé mercredi que la prochaine défense des titres IBF, WBC et WBO des mi-lourds par Artur Beterbiev aura lieu à Québec, au mois d’août.

Dans une entrevue accordée à Pro Box TV, Arum indique que l’affrontement contre l’Anglais Callum Smith (29-1, 21 K.-O.) sera présenté au Centre Vidéotron et retransmis en direct sur le réseau spécialisé ESPN.

Arum a récemment remporté l’appel d’offres pour l’organisation de l’évènement en vertu d’une mise de 2,115 millions $ US, soit à peine 15 000 dollars de plus que l’enveloppe déposée par le Britannique Eddie Hearn (Matchroom).

Si ce dernier l’avait emporté, le duel aurait sans doute été tenu à Liverpool, ville d’origine de Smith. Le longiligne boxeur anglais n’a pas affronté un adversaire de qualité depuis sa défaite par décision unanime contre Canelo Alvarez, en décembre 2020.

À sa dernière sortie au Wembley Arena de Londres, Beterbiev (19-0, 19 K.-O.) a signé une victoire sans appel devant un autre Anglais, Anthony Yarde qu’il a vaincu par TKO au 8e round.

Callum Smith en août 2022 avant son combat contre le Français Mathieu Bauderlique. Photo : Getty Images / Francois Nel

Les échos qui circulaient déjà ici au Québec veulent que la firme Eye of the Tiger Management et Camille Estephan soient les partenaires de Top Rank pour l’organisation locale.

Une source proche du dossier a laissé entendre à Radio-Canada Sports que la date du 19 août était la plus probable pour la tenue de cette soirée qui pourrait aussi mettre en vedettes le poids lourd Simon Kean (23-1, 22 K.-O.), le super-moyen Christian MBilli (24-0, 20 K.-O.) et la super-mi-moyenne Mary Spencer (7-1, 5 K.-O.).