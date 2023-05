La sérénité et la détermination de Kim Boutin

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une annonce qui a été interprétée comme étant une autre pause du patinage de vitesse pour Boutin. La quadruple médaillée olympique insiste, cette décision fait partie de l’approche établie par son entraîneur, Sébastien Cros, et elle, au début de l’actuel cycle olympique.

Ce plan est de lui permettre de poursuivre ses études en éducation spécialisée, en faisant un stage de trois mois, à raison de deux jours par semaine. Les autres journées, elle sera à l’entraînement, même les week-ends !

Oui, ç’a été interprété assez fort , reconnaît Boutin, en entretien avec Radio-Canada Sports. Les gens disaient : Kim prend une autre pause, est-ce qu’elle va bien ? Est-ce que la santé mentale, ça va ? Ce à quoi elle répond, tout sourire : Oui ! La santé mentale va super bien !

On la sent d’ailleurs sereine. Elle parle de ses expériences passées et du cycle olympique avec assurance. Tu ne te trompes pas ! Je me sens vraiment bien.

Cette sérénité s’explique justement par ce plan, dont l’objectif est double : progresser dans ses études et l’envie de performer aux prochains Jeux.

Ce que j’ai dit à mon entraîneur, ce n’est pas : je vais me concentrer sur l’école et moins sur le patin, ce n’est pas ça , précise Boutin. Le plan c’est de faire en sorte que je sois la plus performante possible aux JO 2026.

Pour y arriver, il était nécessaire de faire une certaine coupure avec le patin. Si je me fie à mes deux derniers cycles olympiques, pour moi, c'était difficile de faire quatre années dédiées à 100% à mon sport, de m’investir totalement. Il y avait toujours un moment où je prenais trois mois, pour prendre une distance du patinage de vitesse.

Des pauses qui n’étaient pas planifiées. C’était toujours moi qui réagissais, en disant : il faut que je sorte du milieu parce que je ne suis pas bien en ce moment.

Il était donc logique, à ses yeux, de planifier l’actuel cycle olympique en considérant toute l’expérience des cycles précédents .

J’ai vécu un premier cycle axé sur la performance, au détriment, je crois, de ma santé mentale. Mon deuxième cycle, je voulais être bien. Mes objectifs de performance étaient beaucoup moins élevés. J’étais dans une autre mentalité. Dans mon prochain cycle, j’ai envie de combiner les deux : être performante et bien mentalement. Toutes mes actions sont alignées vers cet objectif.

Une pause ? Pas vraiment

Kim Boutin a donc discuté avec son entraîneur et lui a exprimé sa vision.

La collaboration avec Seb est vraiment bonne et quand les inquiétudes sont partagées, les objectifs alignés, ça fait en sorte que tu patines plus librement.

On ne parle donc pas de pause pour Kim Boutin, puisque son automne sera plutôt chargé. Le mot pause ne s’applique pas vraiment ! On va mettre les bouchées doubles.

En plus des entraînements réguliers, elle complétera son stage à l’Envol, Programme d’aide aux jeunes mères. Une expérience qui lui permettra de mettre en perspective les moments difficiles vécus dans son sport, ajoute-t-elle.

Kim parle du prochain automne avec enthousiasme, convaincue que ce plan lui permettra d’attaquer les prochains JO avec encore plus de détermination.

J’ai envie de vivre ces Jeux avec une agressivité, de voir une Kim 2.0 sur la glace. On ne sait pas trop ce qu’elle va faire, mais elle va avoir un départ de feu, ça c’est sûr ! J’ai envie d’être différente à ces Jeux.

C'est d'ailleurs cette Kim Boutin 2.0, sereine et déterminée, que nous avons rencontrée, en cette matinée de mai, à l’aréna Maurice-Richard.